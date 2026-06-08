台股下殺 券商紛傳系統異常 營業員：不怕大跌怕當機

美股上周五重挫，引爆市場避險情緒，台股今（8）日開盤後賣壓傾巢而出，加權指數盤中一度大跌超過2000點，不少投資人急著查看帳戶、調整持股部位。不過就在市場劇烈震盪之際，多家券商卻陸續傳出系統異常災情，讓不少投資人直呼「比股市大跌更可怕」。

市場傳出，包括元大證券、中信證券等大型券商APP上午出現登入困難、系統繁忙、報價延遲等情況，部分投資人反映無法順利登入帳戶，也有人表示委託下單速度變慢，甚至出現連線中斷情形。相關消息也迅速在社群平台與投資論壇發酵，不少投資人擔憂無法即時處理手中部位。

有投資人在網路發文指出，開盤後APP持續顯示「系統繁忙，請稍後再試」，反覆登入仍無法成功；也有人抱怨，大跌時想停損賣不掉，想趁低點布局也無法順利下單，只能眼睜睜看著行情波動。

券商第一線同樣忙翻。一名大型券商營業員透露，今天大家最擔心的已經不是股市跌多少點，而是公司系統能不能正常運作。「客戶打電話來不是問盤勢，而是問為什麼進不去、為什麼下不了單。」由於異常情況陸續傳出，整個上午幾乎都在接聽客戶電話與處理抱怨，客訴量明顯暴增，「電話真的接不完」。

市場人士指出，近年台股交易量屢創新高，券商數位交易占比持續提升，每逢市場大漲或大跌，往往都會考驗券商資訊系統承載能力。今年以來市場交易熱絡，已有多家券商陸續出現短暫當機或連線不穩情況，如今在台股重挫之際再度出現系統異常，也讓市場對券商系統容量與風險管理能力產生疑慮。