美日韓股暴跌 台股開盤狂跌近2700點下殺至42376.86點

美股上週五暴跌，使得日股韓股今日上午一開盤也跟進暴跌，其中日股開盤之後大跌逾2600點，跌幅達3.9%，韓股開盤也暴跌逾8%，觸熔斷暫停交易20分鐘，台股今日開盤之後大跌近2700點，大盤指數最低來到42376.86點。

美國非農爆表提高聯準會今年再度升息可能性，使美股四大指數全面收黑，道瓊下跌1.35%，納指重挫4.18%，費半崩跌10.26%，台積電ADR則大跌6.69%，而台指期上週五大跌3000多點之後，今日開盤仍跌約3000點。

不過，美股期指今天開盤下跌但稍後翻紅，標普500指數期貨回升至平盤，逆轉稍早一度下跌0.6%的頹勢；那斯達克100期貨收復早前跌幅並上漲0.3%，是否對於台股今日之後的盤勢有拉抬的效果有待觀察。