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升息陰霾再起！台股開低狂瀉近2,700點 與台積電雙雙摜破月線

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升息陰霾再起！台股開低狂瀉近2,700點 與台積電雙雙摜破月線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股今早盤面各大類股一片慘綠。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
台股今早盤面各大類股一片慘綠。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

美國5月非農就業數據遠優於市場預期，引發市場對聯準會（Fed）降息時程延後、甚至再度升息的擔憂，美債殖利率急升，重創科技與半導體族群。美股上周五全面重挫，其中費城半導體指數暴跌10.26%，創2020年3月疫情爆發以來最大單日跌幅，台指期夜盤同步狂瀉3,006點，台股8日面臨空頭強襲，開盤跌563.45點、報44,507.49點，隨後跌點快速放大至2,694.08點、觸及42,376.86點，與台積電（2330）雙雙摜破月線，盤面各大類股一片慘綠。

美股上周五上演「黑色星期五」，科技股成為殺盤重心。費半指數短短兩個交易日累計跌幅超過12%，反映市場對高基期AI概念股的獲利了結賣壓快速升溫。客製化AI晶片大廠博通（Broadcom）因財測未能滿足市場期待，連兩日重挫；AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）下跌6.2%，單日市值蒸發超過3,000億美元。

美股重挫衝擊，上周五台股ADR全面倒地，台積電ADR大跌6.69%，日月光（3711）ADR跌逾11%。

受到美股重挫影響，亞洲股市今日開盤後連續第三個交易日下跌，其中南韓股市盤中重挫超過8%，並觸發程式交易暫停機制，三星電子、SK海力士等晶片股成為重災區。市場擔憂AI產業鏈評價過高，加速資金從先前漲幅龐大的AI受惠股撤出。

此外，中東局勢再度升溫，伊朗向以色列發射飛彈後，國際油價同步走高，進一步加劇市場避險情緒。

不過隨著亞洲盤交易進行，市場恐慌情緒略有降溫。美股三大指數期貨開盤一度走弱，但隨後跌幅收斂並翻紅，標普500期貨回升至平盤附近，那斯達克100期貨則由跌轉漲約0.3%，顯示部分低接買盤開始進場，也為亞股跌勢帶來些許喘息空間。

盤面上，五大權值股全面開低。台積電開低135元、報2,230元；鴻海（2317）報257.5元；聯發科（2454）開3,935元；台達電（2308）報2,090元；日月光投控跳空跌停開520元。

回顧上周五台股表現，加權指數下跌606.52點，收在45,070.94點，成交值約1.23兆元。三大法人合計賣超1,094.42億元，其中外資賣超826.31億元，自營商賣超284.31億元，投信則逆勢買超16.2億元。

累計上周，台股仍上漲338點、漲幅0.76%，周線連三紅。不過三大法人合計賣超1,148.17億元，其中外資賣超672.6億元、自營商賣超694.77億元，投信買超219.2億元，顯示外資與自營商已提前進行高檔調節。

法人指出，強勁就業數據雖反映美國經濟仍具韌性，但也使市場重新評估聯準會貨幣政策路徑。短線台股除了面臨美股重挫與外資提款壓力外，也須留意全球資金從AI族群撤出的連鎖效應。不過若美股期貨持續回穩，且台積電等權值股跌幅逐步收斂，仍有機會降低市場恐慌情緒，後續觀察外資動向及成交量變化將是盤勢關鍵。

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