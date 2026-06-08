快訊

師園鹽酥雞驚見「酥炸蟲屍」！負責人急致歉：停業清潔、全額退費

南韓選舉不公陷暴動？破解謠言一次看

升息陰霾再起！台股開低狂瀉近2,700點 與台積電雙雙摜破月線

聽新聞
0:00 / 0:00

美股暴跌台股恐重挫 投顧：雖過熱但非泡沫

中央社／ 台北8日電
美股上週五暴跌，費半指數重挫10.26%，台指期盤後大跌3006點，為史上最大跌點。示意圖／AI生成
美股上週五暴跌，費半指數重挫10.26%，台指期盤後大跌3006點，為史上最大跌點。示意圖／AI生成

美股上週五暴跌，費半指數重挫10.26%，台指期盤後大跌3006點，為史上最大跌點，台股今天開盤恐承壓；投顧分析，市場憂AI盛宴因利率提早散場，美股雖過熱，但不是泡沫，台股短期修正整理。

人工智慧（AI）投資熱潮推動科技股近期大漲後賣壓湧現，加上市場擔心聯準會（Fed）可能升息，美股上週五重挫。以科技股為主的那斯達克指數下跌4.18%，費城半導體指數暴跌10.26%。

AI族群一片慘綠，上週五美股主要個股收盤表現，記憶體與先進晶片大廠美光（Micron）、英特爾（Intel）與超微（AMD）分別暴跌13.25%、11.28%、10.86%。美滿電子科技（MarvellTechnology）大跌16.74%，博通（Broadcom）與輝達（Nvidia）分別跌7.92%與6.19%。

台積電ADR（美國存託憑證）大跌6.69%，聯電ADR下跌5.24%，日月光ADR下跌11.38%。

台股5日下跌606.52點，終場收在45070.94點。台指期夜盤雪崩式下跌，重挫3006點、跌幅6.65%，收在42220點，創史上單日最大跌點。

台新投顧分析，市場擔心AI盛宴是否會因為利率而提早散場，美股上演黑色星期五出現股債雙殺，但必需型消費類股反而上漲。資金看似從漲多AI流向防禦族群，比較像是類股輪動，而不是2000年那種泡沫破裂的全面性恐慌。

台新投顧進一步說，台積電、NVIDIA才剛拋出全週期擴產藍圖，下半年高階AI伺服器與邊緣終端出貨能見度清晰，台積電董事長魏哲家指出，「資本支出下面幾年都很好」；加上官方頻透露美伊協議談判已近尾聲，若地緣風險緩解，將進一步降低市場的風險。

美國勞工統計局（BLS）公布5月非農就業新增17.2萬人，高於市場預期。台新投顧分析，仍集中少數行業，美國降息門檻較高、就業尚不足支持升息，投行普遍預期今年利率政策不變，部分投行認為降息時程往後遞延。

整體而言，台新投顧分析，「美股過熱但非泡沫」，台股短期面臨修正，基本面AI需求仍強，但技術面漲多回檔，台股K型發展，資金和市值向電子股集中，個股表現差異大，內資長期湧入，主動式ETF成為台股新勢力，後續持續關注美伊談判後續、SpaceX IPO、股東會、301關稅。

美股 台股 超微

延伸閱讀

台股面臨多重賣壓總和 法人：落底看4大指標

眼看台股就要崩 股民紛提復職信…這家投顧逆風喊：還會漲到49,683點

台指期夜盤「史詩級雪崩」！法人：估值修正與擠泡沫 非長線多頭終結

美股重挫壓力來襲 法人：台股明防恐慌殺盤

相關新聞

低軌衛星規模上看745億美元！貝佐斯數十億火箭慘成火球、鞏固SpaceX霸權 專家點1台廠受惠

2026年5月29日，輝達（NVIDIA）在 X 上突然丟出一則神祕貼文：「A new era of PC.」，後面跟著一串座標「25.0528, 121.5990」，解碼後正是今日（6/1）黃仁勳 Computex 演講地點台北流行音樂中心。 微軟與 Arm 隨即罕見同步轉發，三巨頭聯手預告：NVIDIA 要親自下場做 PC 處理器了，傳聞中的 N1X 晶片採 Arm 架構搭配 RTX 5070等級顯示核心，華碩、Dell、聯想據傳已備妥首發機。

升息陰霾再起！台股開低狂瀉近2,700點 與台積電雙雙摜破月線

美國5月非農就業數據遠優於市場預期，引發市場對聯準會（Fed）降息時程延後、甚至再度升息的擔憂，美債殖利率急升，重創科技與半導體族群。美股上周五全面重挫，其中費城半導體指數暴跌10.26%，創2020年3月疫情爆發以來最大單日跌幅，台指期夜盤同步狂瀉3,006點，台股8日面臨空頭強襲，開盤跌563.45點、報44,507.49點，隨後跌點快速放大至2,694.08點、觸及42,376.86點，與台積電（2330）雙雙摜破月線，盤面各大類股一片慘綠。

台積電開盤跳空下挫135元 創下史上盤中下跌金額最大紀錄

美股大跌，台股今天早盤重挫逾2600點，跌破月線關卡，下探42389點附近，台積電開盤跳空下挫135元，滑落至2230元...

韓股熔斷掀亞股賣壓 台股早盤慘遭血洗、半導體權值股全面殺低

韓股早盤觸發熔斷機制，亞洲股市賣壓急速擴散，台股8日開盤也不出市場預期遭遇重挫，權值電子與半導體族群全面承壓，加權指數早盤一度重摔逾2,600點，最低來到42,389點，截至上午9時03分，指數暫報42,435.12點，大跌2,635.82點，跌幅達5.85%，成交金額迅速放大至930.31億元，盤面氣氛明顯轉空。

台股下殺 券商紛傳系統異常 營業員：不怕大跌怕當機

美股上周五重挫，引爆市場避險情緒，台股今（8）日開盤後賣壓傾巢而出，加權指數盤中一度大跌超過2000點，不少投資人急著查看帳戶、調整持股部位。不過就在市場劇烈震盪之際，多家券商卻陸續傳出系統異常災情，讓不少投資人直呼「比股市大跌更可怕」。

美日韓股暴跌 台股開盤狂跌近2700點下殺至42376.86點

美股上週五暴跌，使得日股韓股今日上午一開盤也跟進暴跌，其中日股開盤之後大跌逾2600點，跌幅達3.9%，韓股開盤也暴跌逾8%，觸熔斷暫停交易20分鐘，台股今日開盤之後大跌近2700點，大盤指數最低來到42376.86點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。