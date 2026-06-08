美股暴跌台股恐重挫 投顧：雖過熱但非泡沫

美股上週五暴跌，費半指數重挫10.26%，台指期盤後大跌3006點，為史上最大跌點，台股今天開盤恐承壓；投顧分析，市場憂AI盛宴因利率提早散場，美股雖過熱，但不是泡沫，台股短期修正整理。

人工智慧（AI）投資熱潮推動科技股近期大漲後賣壓湧現，加上市場擔心聯準會（Fed）可能升息，美股上週五重挫。以科技股為主的那斯達克指數下跌4.18%，費城半導體指數暴跌10.26%。

AI族群一片慘綠，上週五美股主要個股收盤表現，記憶體與先進晶片大廠美光（Micron）、英特爾（Intel）與超微（AMD）分別暴跌13.25%、11.28%、10.86%。美滿電子科技（MarvellTechnology）大跌16.74%，博通（Broadcom）與輝達（Nvidia）分別跌7.92%與6.19%。

台積電ADR（美國存託憑證）大跌6.69%，聯電ADR下跌5.24%，日月光ADR下跌11.38%。

台股5日下跌606.52點，終場收在45070.94點。台指期夜盤雪崩式下跌，重挫3006點、跌幅6.65%，收在42220點，創史上單日最大跌點。

台新投顧分析，市場擔心AI盛宴是否會因為利率而提早散場，美股上演黑色星期五出現股債雙殺，但必需型消費類股反而上漲。資金看似從漲多AI流向防禦族群，比較像是類股輪動，而不是2000年那種泡沫破裂的全面性恐慌。

台新投顧進一步說，台積電、NVIDIA才剛拋出全週期擴產藍圖，下半年高階AI伺服器與邊緣終端出貨能見度清晰，台積電董事長魏哲家指出，「資本支出下面幾年都很好」；加上官方頻透露美伊協議談判已近尾聲，若地緣風險緩解，將進一步降低市場的風險。

美國勞工統計局（BLS）公布5月非農就業新增17.2萬人，高於市場預期。台新投顧分析，仍集中少數行業，美國降息門檻較高、就業尚不足支持升息，投行普遍預期今年利率政策不變，部分投行認為降息時程往後遞延。

整體而言，台新投顧分析，「美股過熱但非泡沫」，台股短期面臨修正，基本面AI需求仍強，但技術面漲多回檔，台股K型發展，資金和市值向電子股集中，個股表現差異大，內資長期湧入，主動式ETF成為台股新勢力，後續持續關注美伊談判後續、SpaceX IPO、股東會、301關稅。