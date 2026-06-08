低軌衛星規模上看745億美元！貝佐斯數十億火箭慘成火球、鞏固SpaceX霸權 專家點1台廠受惠

＊原文時間6月1日。

2026年5月29日，輝達（NVIDIA）在 X 上突然丟出一則神祕貼文：「A new era of PC.」，後面跟著一串座標「25.0528, 121.5990」，解碼後正是今日（6/1）黃仁勳 Computex 演講地點台北流行音樂中心。

微軟與 Arm 隨即罕見同步轉發，三巨頭聯手預告：NVIDIA 要親自下場做 PC 處理器了，傳聞中的 N1X 晶片採 Arm 架構搭配 RTX 5070等級顯示核心，華碩、Dell、聯想據傳已備妥首發機。

訊息一出，台股電腦族群立刻點火，華碩（2357）、宏碁（2353）、英業達（2356）強攻漲停。

然而就在前一日（5/28）深夜，佛羅里達州卡納維爾角的夜空被一團火光瞬間點亮。

貝佐斯耗時多年、豪砸數十億的新格倫號重型火箭，在尚未離地的發射台上化為巨大火炬，98公尺鋼鐵巨獸與整座發射架在烈焰中碳化瓦解。

以「步步為營，高成功率才是王道」為座右銘的貝佐斯，也早被動不就被炸火箭的馬斯克，用瘋狂試錯迭代學習的方式遠遠超越，如今連馬斯克的車尾燈都看不到了。

貝佐斯的火箭炸了，訂單只會往 SpaceX 流；黃仁勳的 AI PC 來了，PC 股成為市場焦點。

市場資金在低軌衛星（LEO）與電腦題材之間輪動，除了金寶（2312）之外，信錦（1582）也同時卡位了這兩個題材，更具備機器人供應鏈的潛在可能性。

AI PC 時代來了 但你要先搞懂它貴在哪

今天（6/1）黃仁勳正式在 Computex 登台，NVIDIA 重返 PC 戰場的邏輯很清楚：蘋果把 Mac 換上自家 Arm 晶片之後效能續航雙贏，Windows 陣營也想走這條路。

N1X 採 Arm 架構搭載 RTX 5070等級顯示核心，本機 AI 運算能力讓 AI 代理直接在裝置上跑，不必仰賴雲端。

然而，這種等級的 AI PC，終端售價不會便宜。

目前台灣市場 Copilot+ PC 入門款落在新台幣2.5萬至3萬元，主流效能機約4至6萬元；N1X 搭載台積電3奈米製程，預估起跳價落在2500美元以上，換算台幣約7.5至10萬元。

消費者願不願意為了「本機跑 AI」多掏這筆錢，取決於應用端能不能給出夠殺的理由。

目前殺手應用仍未浮現，若發表後只有硬體規格、缺乏令人眼睛一亮的使用場景，這波行情很可能雷聲大雨點小，題材先炒一輪，等市場冷靜後再重新評估。

貝佐斯與馬斯克的太空夢：「龜兔賽跑」

在這場當代科技版的「龜兔賽跑」中，跑在前面的兔子早已絕塵而去、遠在天邊。

而藍色起源這隻沉穩（卻也慢吞吞）的烏龜，在蟄伏了二十多年後，終於在2025年迎來了短暫的高光時刻，1月新格倫號-1（NG-1）歷史性首飛成功；11月13日更執行 NG-2任務，代表 NASA 將兩枚科學衛星送前往火星進行大氣探測。

然而好景不長。2026年4月19日，NG-3升空執行商業衛星發射任務，上面級引擎在高空突然熄火，酬載衛星被扔進一個過低的軌道，最終墜入大氣層燒毀。

一級助推器倒是全身而退，安然迫降回海上平台，火箭活著回來了，客戶的衛星沒了。FAA 隨即下令停飛調查。

停飛將近五週後，FAA 在5月24日才終於點頭，批准藍色起源恢復發射。誰能料到，四天過後2026年5月28日的這場例行地面測試中，就在原地自燃了。

不過，若拋開商業競爭的喧囂，從整個地球太空生態的宏觀視視角來看，這場慘烈至極的地面災難，或許已經是老天爺給予人類最溫柔的提醒。

正因為這是一場「地面靜態點火測試」，這枚98公尺的鋼鐵巨獸自始至終壓根沒有離開過大氣層，這意味著它沒有在上空留下任何一絲不可逆的太空垃圾。

試想一下，若這場毀滅性的爆炸是發生在近地軌道上，無數火箭殘骸將以每秒數公里的恐怖時速持續繞行地球，化作無差別收割的「太空碎片」，直接威脅包括 Starlink 在內的所有運作中衛星，甚至可能引發萬劫不復的連鎖碰撞，也就是航太界最恐懼的「凱斯勒現象」。

地面爆炸雖然讓貝佐斯痛徹心扉，但對這片脆弱的星空而言，已經是最不壞的結局。

此外，這場連續失敗，直接扯下了藍色起源「慢工出細活」的遮羞布，接下來藍色起源要面對的，是長達數月的調查、客戶的轉單、以及對手 SpaceX 在後面數鈔票的嘲笑，SpaceX 的護城河就深一截，台股的低軌衛星概念股訂單能見度就高一截。

全球低軌衛星大戰：這塊肉有多大

要懂這件事對台股的意義，要先知道低軌衛星到底是什麼量級的生意。

根據 SNS Insider 於2026年最新發布的報告，全球 LEO 衛星市場2025年規模約157億美元，預估2035年達到745億美元，CAGR 約16.8%。高盛的樂觀情境更激進，2035年上看4570億美元。

關鍵是：爆發期在2030年之後。現在是鋪軌道、搶位子的階段，真正的收割在手機直連衛星（Direct to Cell）全面普及、6G 時代低軌衛星成為標準配備之後。

在那之前的每一顆衛星，都是在替2030年以後的訂單卡位。

這塊肉夠大，所以全世界都在搶。美國 SpaceX Starlink 是現任霸主，在軌超過一萬顆、用戶約一千萬、2025年營收約100億美元。

亞馬遜 Amazon Leo 是最大挑戰者，目標3200顆。歐洲 Eutelsat OneWeb 已完成部署進入商轉。

低軌衛星能做什麼？

目前全球用戶數已突破千萬大關，應用於偏鄉上網、飛機 Wi-Fi、海事通訊、國防即時通訊、農業物聯網、自駕車聯網，乃至讓普通 5G 手機在完全無訊號的地方直接連上衛星，當這些全部落地，未來用戶數將朝向數億至十億人邁進。

信錦：精密機構件與樞紐廠，布局低軌衛星

信錦（1582）是全球監視器與 PC 樞紐大廠，市佔超過20%，本業橫跨 Monitor 樞紐與底座、AIO 一體機機構件、TV 支架、NB 樞紐四大產品線，從模具設計、壓鑄、射出成型到組裝全程垂直整合，這套模式保證品質、控制成本，也讓它在精密機構件領域穩坐龍頭地位。

核心技術，是藏在產品裡面的「扭力曲線控制」，螢幕往下壓能停在任何角度不回彈，靠的是 Hinge 在千分之幾毫米公差內的精密旋轉控制。這套能力，在顯示器市場做了幾十年，累積了超過上千件專利。

信錦旗下子公司陸合企業，早已是 SpaceX Starlink 地面接收站的長期合作夥伴，供應 EMI 降噪蓋、天線金屬件、散熱片、精密支架與底座等六大核心結構件。

2024年衛星相關業績達5～6億元，佔整體約6～7%，2025年預估成長20～30%，泰國新廠也正在擴建因應訂單。

從螢幕底座到衛星地面站，製造邏輯其實一脈相承：高精度金屬件、嚴格公差、大量複製。只是客戶從消費電子品牌，換成了在軌道上運行超過一萬顆衛星的公司。

機器人與衛星雙線卡位：信錦（1582）的跨界伏筆

信錦長年深耕 Hinge 樞紐製造，累積的精密旋轉機構技術，在人形機器人時代找到了新的對應場景。

機器人關節對扭力控制、角度定位、耐疲勞壽命的要求，跟信錦做了幾十年的Hinge核心需求高度重疊。

更關鍵的是，信錦已是 SpaceX 衛星供應鏈的一員，東南亞產能也已就位。

這張打入馬斯克信任圈的門票，在Optimus機器人推動去中化、尋求規模化量產夥伴時，讓信錦握有一定的轉單機會。

多重題材卡位的長線價值與佈局展望

AI PC 近期接棒低軌衛星題材，信錦（1582）憑藉扎實的精密機構技術，已成功卡位多個核心賽道。

隨著藍色起源爆炸案再度鞏固了SpaceX的低軌衛星霸權，信錦作為 Starlink 地面接收站核心結構件夥伴，實質拉貨的訂單能見度顯著提升；同時，即便天價 AI PC 的軟體應用仍在等待落地，但旗艦機種對頂級樞紐的剛性需求，也為其奠定了穩健的基本盤。

更長線的彩蛋則在於人形機器人Optimus的手部與眼部等「微型小關節」，其對扭力與抗疲勞的嚴苛要求與信錦的Hinge技術完全相通，加上SpaceX帶來的「馬斯克信任圈」護城河，更增添了未來去中化浪潮下的跨界轉單勝率。

雖然近期股價因短線漲幅較大而面臨技術性震盪，但其「衛星穩健、PC剛性、機器人卡位」的轉型價值將在第四季（Q4）愈發凸顯，逢題材短期降溫或股價拉回時，皆是值得長線投資人留意並分批布局的戰略時機。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：衛星＋AI PC雙題材，英業達漲停、金寶創高，但這檔熱門題材卡位一個都不少！