五大投顧研判台股：4萬點保衛戰、今年仍樂觀上看5萬點

五大投顧針對台股本周走勢發布報告指出，可能進行技術面修正，AI正向長期趨勢的基本面未變，指數不排除進行4萬點保衛戰，今年仍樂觀上看5萬點。

★兆豐投顧

導致美股重挫主因在於6月5日公布的非農就業增加17.2萬人，遠高於市場預期的8萬人，加以5月CPI因油價大漲跳升至3.8%就已經繃緊的升息恐懼瞬間噴發， 引發市場賣壓傾巢而出。其實非農就業的數據只不過是壓倒駱駝的最後一根稻草，先前因AI狂熱所造就的巨大漲幅才是主因。

費半指數在本季上漲最高達84.4%，上半年更是達到97.6%的驚人漲幅，為該指數有史以來最大的半年度漲幅，超過2000年網路泡沫時期。另外，高達55倍的12個月滾動PER也是原因之一。因為，若是今年FED真的升息一碼，與年初市場期待降息至少兩碼，就有0.75%的差距，約23%的落差，股價估值自然得下修。

原先規劃台股在46,500見高後，將分兩段式拉回回測40,500，這次修正為一次性直接回測40,500~42,000區間，並進行反彈。

★統一投顧

近日不排除面臨4萬點保衛戰，面臨這波整理時間與幅度可能拉長，投資人不宜在恐慌中盲目殺低，應以資產安全為第一考量，重新檢視公司基本面，保留適度現金以應對市場波動。

儘管短線面臨技術面與籌碼面的劇烈修正，長線科技產業基本面尚未出現結構性轉向。可關注以下關鍵指標：

1. 蘋果 WWDC 大會6月9日登場，關注AI藍圖能否推動軟硬體升級潮；2. SpaceX 預計6月12日掛牌上市；3. 2026世界盃足球賽題材，可留意相關台廠供應鏈的輪動機會；4. 台積電（2330）7月法說會預期將是市場重啟中長線攻勢的重要風向球。

本周指數預估區間：39,800 ~ 43,900 點。

★元大投顧

AI 資本支出周期尚未結束，科技股整體基本面無虞。美股6月5日下跌原因部分源自博通6月3日財報後的市場失望性賣壓，但 Marvell 近日也因財報佳音與黃仁勳的加持而大漲，顯現在競爭日益激烈的環境下，個股表現料將出現差異化。

半導體類股今年以來漲幅過大，拉回整理屬正常現象。受到AI熱潮推動，今年以來美股表現極佳，其中又以費城半導體指數表現最為出色，年初以來短短不到半年時間，截至本波回檔前的6月3日高點漲幅已高達96.48%。根據彭博統計，SOX 指數一度較 200 日均線高出 60%以上，創下本周期以來最大漲幅。回顧過去五年的峰值通常都在 30%-40%之間，這凸顯AI題材帶來多頭行情短期確實有過熱的情況，因此近日的回檔整理，尚屬正常現象。

科技類股、日、台股市逢回仍可布局。

美股連九周上漲後，部分投資人選擇大漲後獲利了結，導致股市回檔為正常現象。預期6月17日FOMC 會前，美股將呈現震盪格局，惟雲端與AI資本支出仍維持高檔，企業整體獲利動能具支撐，科技權值股的長線結構性趨勢未變。投資人可把握股市短線拉回機會分批布局，標的偏好以基本面穩健的AI科技類股及與其息息相關的日本、台灣等東北亞股市，但同也需留意族群內部分化，提高選股紀律以平衡投資組合波動。

市場短線聚焦 FOMC 結果，中短天期債券兼具防禦與收息優勢。

本周有6月10日的CPI、6月11日的PPI，緊接而來是FOMC 會議，6月會議按兵不動仍為基準情境，但偏強就業與黏滯通膨使市場提高下半年升息風險定價。然而，目前美國10年期公債殖利率近 4.5%，仍明顯高於過去10年均值，凸顯其收息價值；惟長天期須承受財政供給與通膨預期帶來的殖利率曲線陡峭化風險。投資人以資產配置角度，優先布局中短天期美國公債與投資級債，兼顧防禦性與收息效果，並保留資金靈活運用彈性，待美國貨幣政策路徑更明朗後再評估是否拉長天期。

★中信投顧

雖然高乖離率引發劇烈修正，但必須釐清的是，美國就業報告強勁代表「經濟依然健康」，並非步入衰退，且平均時薪年增率並未失控，AI 先進製程與半導體長線需求並未消失，這是一次「估值修正與擠泡沫」的過程，而非長線多頭的終結。

市場正在強迫高槓桿、過度投機的資金出場，短線台股將面臨巨大陣痛，但這同時也是調整過熱市場結構、讓籌碼歸入沉穩長線資金的必要過程。

台指期夜盤一度跌停的原因，可歸咎於程式多單停損與深夜流動性枯竭而出現的超跌，並非真正意義的跌停，無需過度放大解讀與恐慌。

槓桿管理與持盈保泰，短線籌碼面將占主要下跌因素，第一要務是確保自身現金流安全，在斷頭潮與多殺多恐慌拋售尚未減速前，不要急著進場逆勢攤平，避免資金被斷頭潮吞噬。

等待恐慌情緒宣洩，尋找長線買點，「急跌易大彈」，但必須看到現貨市場出現爆量長下影線，或是融資餘額顯著減肥後，才是相對安全的訊號。

聚焦核心優勢族群，進行汰弱留強，針對題材面先行而基本面待驗證的中小型，對升息預期造成的利率變動最為敏感，應嚴格設立停損機制，保留資金聚焦具備實質基本面的AI指標股。

★凱基投顧

本波如下跌本質仍屬於漲多後的技術性修正，並非基本面反轉。實際上，過熱的美國就業報告僅是引爆點，真正放大跌幅關鍵，在於程式交易停損與高位籌碼集中所引發的連鎖賣壓。就結構面來看，美股科技股與台指期在修正前，均已累積相當可觀的漲幅。以美國費城半導體指數為例，今年最大漲幅接近一倍；台指期最大漲幅亦超過六成。在此背景下，市場對任何「非預期利空」的敏感度自然顯著提高。

關鍵在於，AI基本面並未出現任何實質轉弱跡象。無論是雲端服務供應商（CSP）的資本支出、AI 伺服器訂單能見度，或是半導體先進製程與高階封裝需求，迄今仍處於強勁擴張階段。基本面不可能在一兩天內出現結構性惡化。

台股在高槓桿與高集中度的市場結構下，短線跌幅往往會被情緒放大。真正需要高度警戒是AI投資引擎本身是否出現停轉跡象，例如，CSP大幅下修資本支出、AI伺服器訂單明顯遞延，或關鍵技術路徑受阻。在這些條件尚未出現之前，市場仍難以定義為空頭起跌。

觀察盤面結構，上周五（5日）下跌其實高度集中於科技股與半導體族群，並非全面性恐慌崩盤。S&P 500 指數雖下跌超過 2%，但成分股中仍有257檔上漲、244檔下跌，上漲家數甚至略多於下跌家數。這代表資金並非無差別砍倉，而是自過熱的AI與半導體族群中移出，轉向相對低位階的產業與類股。真正承壓的是高集中度的AI交易，而不是整個市場秩序的失控。

回顧AI狂潮帶動台股起漲以來，市場已歷經多次明顯修正，包括2024年的日本 Carry Trade unwind、2025年的川普對等關稅衝擊，以及 2026年的美伊戰爭風險。即便是在結構性大多頭中，震盪與修正依然難以避免。在AI長期趨勢未變的前提下，維持今年台股挑戰5萬點看法不變。