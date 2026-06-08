台股警戒黑色星期一 …大盤恐回測月線 五策略備戰

美國5月非農就業數據遠超出預期，利多變利空，衝擊上周五費城半導體等美股指數重挫，引發台指期夜盤大跳水。市場普遍預期，今（8）日加權指數恐暴跌逾千點、回測月線大關，市場專家提出五大教戰守則積極備戰。

美股上周上演「黑色星期五」，不僅道瓊指數跌1.3%、標普2.6%、那斯達克4.1%，費半更崩跌10.2%，觸發程式交易賣單、失望性賣壓大舉殺出，衝擊微型台指期夜盤一度重挫4,522點，後隨市場情緒平復，台指期夜盤終場崩跌3,006點、收在42,220點、跌幅6.65%，市場預期台股今日恐回測月線43,030點支撐。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠、台新投顧總經理黃文清、統一投顧董事長黎方國提出五大備戰策略。首先，觀察今日領先台股開盤的日股、韓股、台指期、美股電子盤等重要指數走勢，及美國公債殖利率走勢，若出現止跌回穩跡象，將可緩和部分殺盤力道。

其次，部分波段漲幅已大的中小型股，短線操作不宜急躁，進出回歸基本面；再者，外資在台指期的未平倉淨空單仍在7萬口歷史高峰附近，在17日結算前預期仍將趨於震盪，現階段操作需降低槓桿；第四，在政府基金場邊伺機護盤，月線有很高的機率可守穩，但在融資殺出等多殺多走勢中，需保留適當的現金部位。

第五，6月是股東會旺季，宜留意上市櫃公司董總對下半年景氣看法、訂單掌握度、業績展望等資訊，將成為指數是否持續向下修正關鍵。

本周起，上市櫃公司股東會大戲，包括9日的大立光（3008）、力旺，11日智邦，12日富邦金、國泰金、中信金、元大金、台新新光金、嘉澤、華新科，15日鴻勁，17日旺矽、台燿、穎崴，18日兆豐金、華南金、第一金、合庫金、彰銀，22日鈊象，24日日月光投控，30日川湖等。