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烏雲罩頂 台股面臨黑色星期一

聯合報／ 記者藍鈞達廖珮君／台北報導
美股示意圖。 路透
美股示意圖。 路透

科技股上周五重挫，引爆台指期夜盤一度觸及跌停，終場崩跌三○○六點、跌幅百分之六點六五。法人表示，台股今天恐上演「黑色星期一」，預估大跌逾千點、回測月線四萬三○三○點；加上投資人槓桿極高，將面臨過去多頭行情累積的融資、期貨、質押與信貸資金壓力測試。

這波美股急跌，表面導火線是美國五月非農就業數據遠優於預期，市場對聯準會升息預期升高，美債殖利率因此走高，讓高估值科技股首當其衝。不過，投顧法人指出，非農數據充其量只是「代罪羔羊」，科技與半導體股自三月底以來漲幅已大，市場趁利空大幅調節持股，加上跌勢擴大後觸發程式交易，才是最終跌幅放大的關鍵。

行政院前副院長施俊吉引述金融時報等外媒報導，這次美股下跌反映的是市場對科技股估值過高、美股漲勢過度集中在少數大型科技股，以及利率預期反轉的疑慮。換言之，這不是單一企業利空，而是高估值、高集中度市場在利率重新定價下的修正。

市場統計，截至上周台股融資餘額約五六六六億元，大盤融資維持率約百分之一七二，雖高於百分之一三○的追繳警戒線，但市場人士提醒，平均數字不代表所有投資人都安全。尤其部分投資人是在近期熱門股高檔追價，若上周五已遇跌停，周一再度重挫，維持率可能快速逼近追繳線。

以一般融資六成計算，若股價連續兩個交易日跌停，維持率降至約百分之一三五，距追繳門檻僅一步之遙。若投資人原本已有虧損，或持有跌幅大於大盤的ＡＩ、軍工、重電、高價電子等熱門股，追繳壓力將更快浮現。

金管會除了密切關注台股走勢，也掌握目前信用融資擔保維持率仍高，應可耐住台股震盪，暫不會有斷頭潮風險。金融圈指出，台股斷頭壓力不高，首先是近期券商普遍因資金不足而緊縮融資，台股大跌一、兩天還不至於引發斷頭潮；其次是近期大型券商甚至連槓桿的ＥＴＦ都嚴格控管融資，估災情應可控。

凱基投顧表示，這次美股大跌並非系統性風險，不過，美國本周公布通膨率與歐洲央行會議仍可能再度觸發市場對緊縮政策的疑慮，短線市場仍有再下殺可能，屆時可能才是適當的進場時機。中信投顧策研部則說，台股短線面臨陣痛，但這是調整過熱市場結構的必經過程，融資減肥後才是相對安全的訊號，同時必須聚焦有實質基本面的ＡＩ指標股。

券商提醒，對高槓桿投資人而言，短線上除確認相關保證金是否足夠，若以股票質押、信貸或理財型房貸增貸買股族，也應重新檢視未來數月現金流，避免資金斷頭情況。至於一般投資人，本波市場急跌也不用恐慌殺低。若是長期持有大型權值股或ＥＴＦ，資金來源又非借款，短線波動主要是帳面損失，持有熱門族群則可重新檢視投資理由，必要時汰弱留強。

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