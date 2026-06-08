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警戒黑色星期一 台股資金將轉向防禦型族群

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美國科技股暴跌，台指期夜盤大跌逾3,000點，市場預期台股今（8）日可能出現恐慌性殺盤。法人預期，部分資金可能轉向防禦型族群避險，包括電信股、金融股、低基期股、高殖利率股、市值型ETF、防禦型及高股息ETF等。

法人預期，部分資金可能逢低承接成長型個股，部分則可能轉向防禦型族群避險。富邦投顧指出，防禦型族群包括電信、高殖利率、政府護盤、市值型／防禦型 ETF等。另外可注意股價位階偏低的世足賽題材股等。

富邦投顧表示，以電信股來說，由於產業寡占且營收具剛性需求，具備優異的抗跌特性，是穩健型投資人與存股族的最愛，相關個股包括中華電信（2412）、遠傳（4904）。至於高殖利率股，在大盤震盪時，資金常移轉至具有低基期與高殖利率雙重優勢標的，也成為近期高股息ETF換股的首選。

政府護盤標的也可望吸引避險資金，特別是能快速拉抬大盤指數的大型權值股與龍頭產業股。這些標的通常具有高流動性、高市值且營運穩健特點，包括AI股的台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）等，傳產股中的台塑（1301）、台化（1326）、台泥（1101）等，金融股中的國泰金（2882）、兆豐金（2886）、中信金（2891）等。

個股 高股息 中華電信

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