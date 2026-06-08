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警戒黑色星期一 金管會：不會出現斷頭潮

經濟日報／ 記者廖珮君魏興中／台北報導

台股今（8）日開盤面臨沉重壓力，金管會密切關注。據金管會掌握，目前信用融資擔保維持率仍高，應可耐住台股震盪，暫不會有斷頭潮風險。

據統計，目前整體上市櫃個股（含ETF）的整戶融資維持率相對偏高，仍逾130%的共有1,937檔，占比高達83.5%，其中以星雲的516.9%最高，柏承451%居次，其他如禾伸堂、信昌電等也都在300%以上。

不過隨市場預期台股今日可能崩跌逾千點，盤面恐將一片慘綠，個股股價也將隨勢跳水，因此整戶融資維持率不夠高（不及145%）的個股，今日跌破130%的機率大增，將面臨券商發出的融資追繳令，總計檔數共約100檔，占比4.31%。

金融圈指出，台股斷頭壓力不高，有兩大理由，一是近期券商普遍因資金不足而緊縮融資，因此融資戶在43,000點以上的擴張信用額度較低，維持率也較高，台股大跌一兩天還不至於引發斷頭潮。二是近期大型券商甚至連槓桿的ETF都嚴格控管融資，估災情應可控。

法人指出，儘管今天個股面臨券商發出融資追繳令的檔數尚不算多，但最怕的是，後市行情若將持續向下探底，不但40,000點整數大關岌岌可危，屆時融資追繳令恐將萬箭齊發，加深行情下探的深度與強度。

金管會 信昌電 台股

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