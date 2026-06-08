雙重曝險…美股暴跌 台灣散戶荷包重傷

美股科技股上周五重挫，引爆台指期夜盤大跌三○○六點、跌幅超過百分之六，市場關注台股今天開盤後的補跌壓力。不過，這次股市震盪對台灣投資人的影響，已不只停留在台股，隨著國人海外投資快速成長，美股大跌已不只是台股方向燈，而是直接反映在台灣投資人的複委託帳戶與海外ＥＴＦ（指數股票型基金）部位。

根據券商公會統計，今年前四月國人透過複委託投資海外有價證券成交金額已來到五點八兆元，和去年同期的二點九六兆元相比大增近一倍；其中四月單月成交金額高達一點六一兆元，刷新歷史紀錄。

截至四月底，複委託有效開戶數達七七五萬戶，較去年底增加逾七十四萬戶，顯示海外投資已從過去高資產族群的配置工具，逐漸成為一般投資人的日常選項。

其中美股是國人海外投資主戰場。統計顯示，今年前四月複委託交易中，美國市場成交金額約四點一四兆元，占整體比重約七成。換言之，美股科技股、半導體股與大型ＥＴＦ的波動，會同步影響台灣投資人的資產表現。

券商主管表示，這次美股大跌，也正好打在國人近年最熟悉的投資主題。美股上周五跌勢集中在科技、ＡＩ、半導體與記憶體族群，那斯達克重挫，輝達、博通、美光等大型科技股同步承壓；而這些標的，正是近年國人透過複委託、海外ＥＴＦ或高資產財管平台最常接觸的投資主題。券商人士說，若投資人海外部位集中在ＱＱＱ、ＳＯＸＸ、ＳＭＨ等ＥＴＦ，或直接持有輝達、博通、台積電ＡＤＲ等個股，短線帳面波動會比傳統分散型配置更明顯。

市場人士指出，現在台灣投資人是「雙市場曝險」的時代，上周末不少客戶都先經過美股大跌的「洗禮」，今天台股又將面臨一次，現在已不只是「台股帳戶虧多少」，而是台股與美股部位同步縮水。

據統計，去年複委託成交金額約十點七五兆元，若照今年前四月狀況，今年金額可望再創新高。

券商主管分析，這代表國人不只是開戶數增加，實際交易也更積極；在多頭行情中，海外投資擴大了參與全球市場的機會，但在科技股急跌時，也讓國內投資人更直接承受海外市場波動。

市場人士表示，台灣是ＡＩ產業重鎮，本波股價表現突出，而美國是全球科技霸主，現在台灣投資人重倉兩市場的狀況「前所未見」，一旦股市回檔，恐怕受創程度將超過過去任何一次修正。