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台股神救援就看國家隊 權王、廣達、國巨等將是觀盤焦點

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
美股、台指期等上周五上演「黑色星期五」戲碼，台股8日行情將籠罩在濃濃的肅殺氣氛中。台股示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。
美股、台指期等上周五上演「黑色星期五」戲碼，台股8日行情將籠罩在濃濃的肅殺氣氛中。台股示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。

美股、台指期等上周五上演「黑色星期五」戲碼，台股今（8）日行情將籠罩在濃濃的肅殺氣氛中。分析師表示，外資、八大公股行庫等國家隊動向，將是月線等大關能否守穩的關鍵。其中，台積電（2330）、廣達（2382）、國巨*等個股，更將是觀盤焦點。

分析師表示，若以上周五台積電ADR跌幅6.69%、台積電期貨夜盤下跌6.12%計算，若跌勢等幅反映在今日現貨走勢上，股價可能將下跌158元至144元間。以台積電目前每漲跌1元對大盤影響約8.5點來看，可能影響大盤下跌1,343點至1,224點間，若再加上其它AI大型權值股拖累，大盤今日將上演月線（43,030點）保衛戰。

其中，外資在台指期未平倉淨空單部位仍有高達6.9萬口、處歷史新高附近，可能是殺盤的主要力道來源之一。以外資自5月29日淨空單突破6萬口來的動向觀察，期間總計賣超金額突破70億元的個股，包括台積電、廣達、國巨*、力積電、瑞昱、長榮、凱基金、穩懋、華通等九檔。

換句話說，也就是外資一方面布局期貨空單、一方面又賣超的個股，將可能成為今日的殺盤重心，但若這些個股股價在盤中率先回穩，也可能意謂外資賣壓頓減，或是股價回到心目中的合理價位、再殺低意願有限。

另一方面，觀察八大公股行庫在同一時間中，對這九檔個股的操作，除了凱基金呈現賣超外，其餘全數為買超，意即這些個股在今日盤中股價回穩，除外資因素外，也可能是政府基金護盤動作開始發力，但不論是外資或政府基金買盤發威，都將有助大盤回穩。

此外，外資自5月29日以來，買超逾100億元的個股，包括聯電、鴻海、緯創、南電、京元電子、聯發科、國泰金等七檔，再加上八大公股買超逾20億元的個股有台積電、廣達、群聯、台達電、長榮、華邦電、力積電等七檔，都將是維繫多頭人氣的焦點。

台新投顧總經理黃文清、永豐投顧副總曾信凱表示，自4月以來截至6月4日，費城半導體指數大漲74.5%、台股大漲約43%，短線過熱使得任何風吹草動，都會被市場放大解讀。

不過，波段上漲的最大推手是科技股獲利上修，標普科技股今年獲利成長預期已自年初的30.8%上修至52.3%，台股獲利則是上看逾6兆元，基本面是長多的核心動能，美股黑色星期五走勢應屬短線亂流。

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