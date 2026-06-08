全球股市漲多承壓 生醫概念股...本周資金避風港

全球股市漲多承壓，台股今（8）日也將面臨下跌風險。法人認為，相較於AI、半導體相關及能源族群近月以來已被市場追漲多時，接下來生醫族群挾著「兩大生醫計劃、營收亮眼、授權可期、生技月將登場」等四大題材，有望成為本周資金避風港。

法人分析，生醫族群的頭號利多，首先是藥華藥（6446）上周五公布5月營收24.6億元，月增19.1%、年增108.5%，營收續創歷史新高。藥華藥營收創高主因，在於血癌新藥Ropeg在美國為主的全球市場發威，而隨著Ropeg用於原發性血小板過多症（ET）的全球藥證陸續獲准，以及筆型注射器即將上市，公司預期下半年營運將如同倒吃甘蔗；此外，包括保瑞（6472）及美時（1795）兩大以美國市場為主的藥廠，今年下半年營運也有機會逐步攀高。

生醫族群第二大題材是多家公司今年第2季起至年底前將有新藥授權題材，包括上市公司全福生技，創新板上市的漢康-KY，上櫃的中裕（4147）、合一（4743）、益安（6499）、共信-KY（6617）、漢達（6620）、長聖（6712）、圓祥生技等，以及目前仍在興櫃的泰合生技、瀚陽生技等11家公司，今年之內都各自有新藥、新醫材及新技術授權的目標。

接著是7月中旬正式起跑的生技月，預估今年媒合邀約場次將突破1萬場，展覽規模達2,200個攤位，國家館與區域合作論壇參與國亦超過20國。