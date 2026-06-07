快訊

毒駕放人惹議！彰化市長怒要檢舉法官 地院發聲明澄清

川普受NBC採訪 親吐新任伊朗最高領袖「更理性但傷勢嚴重」

陸船侵我水域喊「同屬一中」 海巡船艦勸離：請為台海和平審慎行動

聽新聞
0:00 / 0:00

終於等到台股修正 要進場撿便宜？投顧曝電子股五盞明燈

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台股周一（8日）開盤注定暴跌，多屬股民未開盤已心死，但也有部分手上還有銀彈的股民摩拳擦掌，準備伺機進場撿便宜。記者許正宏／攝影
台股周一（8日）開盤注定暴跌，多屬股民未開盤已心死，但也有部分手上還有銀彈的股民摩拳擦掌，準備伺機進場撿便宜。記者許正宏／攝影

台股周一（8日）開盤注定暴跌，多屬股民未開盤已心死，但也有部分手上還有銀彈的股民摩拳擦掌，準備伺機進場撿便宜。但該撿什麼？元富投顧提出電子與傳產的兩大抉擇策略建議，其中策略可分為四大心法，若想卡位科技股可留意五盞明燈。

元富投信認為，遭逢台股大跌時，電子股汰弱擇強有兩大心法，一是短線避開高PER、籌碼凌亂、高槓桿與消費電子；二是逢低布局AI伺服器ODM、散熱、先進封裝、CPO與龍頭。至於傳產股也有兩大心法，一是避險族群以金融、民生內需、營建為首選；二是短線避開電子材料、車用零組件、工具機。

在逢低布局AI基礎建設方面，是基於基礎建設需求不致受到這波恐慌下跌得太大的影響，兼具防禦與成長特性，適合在市場恐慌、股價隨大盤修正時尋找買點。可朝五大明燈方向布局：

（１）AI伺服器核心代工/ODM

趨勢分析：AI基礎建設需求剛性。CSP在AI伺服器建置的資本支出依然維持高檔，股價因大盤下挫反面提供長線買點。

（２）高效能散熱系統

趨勢分析：AI晶片功耗劇增，水冷與先進散熱轉向剛性需求。屬AI基礎建設核心升級元件，基本面有實質營收支撐。

（３）先進封裝設備&廠務工程

趨勢分析：AI晶片供不應求的瓶頸仍在於先進封裝產能。訂單能見度高，屬於「衝擊輕微甚至免疫」的典型代表。關鍵指標股：

（４）高階網通&光通訊（CPO/矽光子）

趨勢分析：AI集群需要極高的資料傳輸速度與低延遲；長線成長明確，但短線PER修正恐劇烈，為第二梯隊選項。

（５)低槓桿產業龍頭

趨勢分析：具強大護城河的權值龍頭通常淨現金流充裕、負債比低；高現金企業可享高利息收入，抗風險能力最強。

至於金融、傳產股方面，由於銀行型金控評價相對便宜且兼具殖利率，PBR多落在1~1.5倍間，相較壽險型金控低，市場波動期間相對抗跌，易成為外資布局的避風港標的。故可考慮銀行型金控，關鍵指標股包括兆豐金（2886）、合庫金（5880）、中信金（2891）、第一金（2892）、華南金（2880）、玉山金（2884）。

傳產股方面，則可考慮具防禦剛性特質的民生內需股，包括食品、零售、整車、隱形眼鏡，例如食品/零售首選統一（1216）以及統一超（2912），兼具中國消費復甦、台灣龍頭地位與統一超持股價值。整車則首選和泰車（2207）。2026台灣車市估42~45萬台，Toyota Hybrid與Lexus高階車款續提升市占。隱形眼鏡因第2季進入618拉貨，部分個股有題材。

台股 元富 伺服器

延伸閱讀

台股短期修正低點看季線 法人：逢低布局AI基建、傳產轉向金融民生營建

台股主動式 ETF 搶鏡 前四強今年來漲幅逾80% 00994A、00981A本月除息

台指期夜盤「史詩級雪崩」！法人：估值修正與擠泡沫 非長線多頭終結

投顧觀點／台新黃文清 傳產股吸睛

相關新聞

為當沖大開槓桿？學者籲勿降稅、設保證金 別讓散戶「血本無歸」

「台股當沖陪錢較多，建議政府增加當沖成本或保證金，避免散戶血本無歸！」針對近日台股當沖熱潮，財金學者聶建中受訪時強調，散戶操作當沖時容易因資訊落差賠錢，建議政府取消當沖稅率優惠，加強投資風險教育；台灣省商會顧問戴肇洋受訪時則擔心，現在AI產業有過熱趨勢，贊成當沖者應存有保證金。

美股重挫壓力來襲 法人：台股明防恐慌殺盤

美股科技股周五重挫，台股下周開盤恐面臨沉重壓力，法人指出，台股短線最大變數已不是題材面，而是高檔籌碼是否出現恐慌性宣洩。由於台股近兩個月急漲後，融資餘額已攀升至5,700億元水準，外資期貨空單也維持逾69000口高水位，若美股跌勢牽動投資人信心，下周一開盤不排除出現停損、融資壓力與ETF多殺多等賣壓，指數將先面臨月線支撐考驗。

終於等到台股修正 要進場撿便宜？投顧曝電子股五盞明燈

台股周一（8日）開盤注定暴跌，多屬股民未開盤已心死，但也有部分手上還有銀彈的股民摩拳擦掌，準備伺機進場撿便宜。但該撿什麼？元富投顧提出電子與傳產的兩大抉擇策略建議，其中策略可分為四大心法，若想卡位科技股可留意五盞明燈。

眼看台股就要崩 股民紛提復職信…這家投顧逆風喊：還會漲到49,683點

美股５日赫然上演黑色星期五強力衝撞，連帶台指期、台積電期貨夜盤盤中一度跌停，終場仍暴跌超過3,000點，擔心台股周一（7日）將出現史詩級崩跌，不少股民周末兩天紛紛上網哀嘆「要重提給主管復職信」，甚至還有人製作跟主管下跪KUSO影片。不過，在一片逆風中，仍有投顧站出來挺台股，台新投顧最新報告指出，「台股短期修正，低點看季線；以10大電子權值推估，目標價最高上看49,683點，指數仍有顯著上行空間。」

台股短期修正低點看季線 法人：逢低布局AI基建、傳產轉向金融民生營建

在經歷「黑色星期五」，非農就業數據過強後費半指數大跌10.2%，台指期6日夜盤暴跌3,006點，接下來台股該如何因應。台新投顧指出，台股乖離率過大，易隨消息面技術性調整，類似1996~2000與2020以來經驗。基本面來看，AI需求仍強、第1季GDP創48年新高；籌碼面外資轉賣超台股。後續關注美伊談判後續、SpaceX IPO、股東會、301關稅等。台股這次短期修正整理，低點先看季線。

美股、台指期夜盤「黑色星期五」 法人點出最佳進場時機

美股、台指期夜盤上演「黑色星期五」戲碼後，6日凌晨收盤的台指期夜盤以大跌3,006點作收，市場對8日行情看法普遍趨於保守，部分機構預測指數將回測月線43,030點，但也有法人認為季線38,316點才是適合再次進場的時機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。