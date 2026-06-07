終於等到台股修正 要進場撿便宜？投顧曝電子股五盞明燈

台股周一（8日）開盤注定暴跌，多屬股民未開盤已心死，但也有部分手上還有銀彈的股民摩拳擦掌，準備伺機進場撿便宜。但該撿什麼？元富投顧提出電子與傳產的兩大抉擇策略建議，其中策略可分為四大心法，若想卡位科技股可留意五盞明燈。

元富投信認為，遭逢台股大跌時，電子股汰弱擇強有兩大心法，一是短線避開高PER、籌碼凌亂、高槓桿與消費電子；二是逢低布局AI伺服器ODM、散熱、先進封裝、CPO與龍頭。至於傳產股也有兩大心法，一是避險族群以金融、民生內需、營建為首選；二是短線避開電子材料、車用零組件、工具機。

在逢低布局AI基礎建設方面，是基於基礎建設需求不致受到這波恐慌下跌得太大的影響，兼具防禦與成長特性，適合在市場恐慌、股價隨大盤修正時尋找買點。可朝五大明燈方向布局：

（１）AI伺服器核心代工/ODM

趨勢分析：AI基礎建設需求剛性。CSP在AI伺服器建置的資本支出依然維持高檔，股價因大盤下挫反面提供長線買點。

（２）高效能散熱系統

趨勢分析：AI晶片功耗劇增，水冷與先進散熱轉向剛性需求。屬AI基礎建設核心升級元件，基本面有實質營收支撐。

（３）先進封裝設備&廠務工程

趨勢分析：AI晶片供不應求的瓶頸仍在於先進封裝產能。訂單能見度高，屬於「衝擊輕微甚至免疫」的典型代表。關鍵指標股：

（４）高階網通&光通訊（CPO/矽光子）

趨勢分析：AI集群需要極高的資料傳輸速度與低延遲；長線成長明確，但短線PER修正恐劇烈，為第二梯隊選項。

（５)低槓桿產業龍頭

趨勢分析：具強大護城河的權值龍頭通常淨現金流充裕、負債比低；高現金企業可享高利息收入，抗風險能力最強。

至於金融、傳產股方面，由於銀行型金控評價相對便宜且兼具殖利率，PBR多落在1~1.5倍間，相較壽險型金控低，市場波動期間相對抗跌，易成為外資布局的避風港標的。故可考慮銀行型金控，關鍵指標股包括兆豐金（2886）、合庫金（5880）、中信金（2891）、第一金（2892）、華南金（2880）、玉山金（2884）。

傳產股方面，則可考慮具防禦剛性特質的民生內需股，包括食品、零售、整車、隱形眼鏡，例如食品/零售首選統一（1216）以及統一超（2912），兼具中國消費復甦、台灣龍頭地位與統一超持股價值。整車則首選和泰車（2207）。2026台灣車市估42~45萬台，Toyota Hybrid與Lexus高階車款續提升市占。隱形眼鏡因第2季進入618拉貨，部分個股有題材。