眼看台股就要崩 股民紛提復職信…這家投顧逆風喊：還會漲到49,683點

美股５日赫然上演黑色星期五強力衝撞，連帶台指期、台積電期貨夜盤盤中一度跌停，終場仍暴跌超過3,000點，擔心台股周一（7日）將出現史詩級崩跌，不少股民周末兩天紛紛上網哀嘆「要重提給主管復職信」，甚至還有人製作跟主管下跪KUSO影片。不過，在一片逆風中，仍有投顧站出來挺台股，台新投顧最新報告指出，「台股短期修正，低點看季線；以10大電子權值推估，目標價最高上看49,683點，指數仍有顯著上行空間。」

台新投顧分析，美股5日大跌，主要有四大原因，一是市場開始擔心AI盛宴是否會因為利率而提早散場，但資金不是逃命、而是轉進；二是5月非農新增17.2萬人優於預期，但增聘仍集中少數行業，薪資年增3.4%；三是實質利率轉負、CPI重新超越Fed Fund Rate，降息門檻較高、升息機率同樣不高；四是投行普遍預期今年政策利率不變，部分機構認為降息時程往後遞延至2027。

台新投顧認為，台股這波因乖離率過大易隨消息面技術調整，因此短期必須消化乖離率，低點看季線；中長期以個股目標價合計推估，指數仍有顯著上行空間。

而其看好台股原因，第一，內資長期湧入，主動式ETF成為台股新勢力。對市場的意涵是過往「外資進、台股漲」的線性關係改變，內資結構性買盤抵銷外資短線賣壓，主動式ETF持股集中度高，有助權值股下檔支撐。

第二，台股市值前25大公司，以明年預估稅後EPS來看，多數權值股PE中值落在20~30倍區間，相較於成長動能仍屬合理，評價不貴。以10大電子權值推估，指數目標價最高上看49,683點。