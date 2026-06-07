台股短期修正低點看季線 法人：逢低布局AI基建、傳產轉向金融民生營建

在經歷「黑色星期五」，非農就業數據過強後費半指數大跌10.2%，台指期6日夜盤暴跌3,006點，接下來台股該如何因應。台新投顧指出，台股乖離率過大，易隨消息面技術性調整，類似1996~2000與2020以來經驗。基本面來看，AI需求仍強、第1季GDP創48年新高；籌碼面外資轉賣超台股。後續關注美伊談判後續、SpaceX IPO、股東會、301關稅等。台股這次短期修正整理，低點先看季線。

操作上，台新投顧建議避開高PER（本益比）族群、短線漲多 + 融資過高的籌碼混亂股、高財務槓桿 + 高負債比廠商，以及傳統消費性電子供應鏈。逢低布局AI基礎建設，AI基礎建設需求不致受到很大的影響，兼具防禦與成長特性，適合在市場恐慌、股價隨大盤修正時尋找買點。包括AI伺服器核心代工 / ODM、高效能散熱系統、先進封裝設備&廠務工程、高階網通 & 光通訊（CPO / 矽光子）以及低槓桿產業龍頭。

傳產方面，台新投顧表示，考量資金胃納量以及流動性後，金融股（偏好銀行型金控）、民生內需以及具有殖利率題材的營建股為首選方向。當市場擔憂利率延後降息、殖利率飆升，高殖利率＋現金流穩定的族群是天然避風港；金融、民生、營建三大族群同時兼具評價低位與配息優勢。短線建議避開與AI連動性較高的電子材料、車用零組件、工具機族群。本次修正起因於經濟數據太強，但AI趨勢仍在，這些族群建議回檔後再找買點。