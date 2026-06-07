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美股、台指期夜盤「黑色星期五」 法人點出最佳進場時機

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
美股、台指期夜盤上演「黑色星期五」戲碼後，6日凌晨收盤的台指期夜盤以大跌3,006點作收。示意圖。記者胡經周／攝影
美股、台指期夜盤上演「黑色星期五」戲碼後，6日凌晨收盤的台指期夜盤以大跌3,006點作收。示意圖。記者胡經周／攝影

美股台指期夜盤上演「黑色星期五」戲碼後，6日凌晨收盤的台指期夜盤以大跌3,006點作收，市場對8日行情看法普遍趨於保守，部分機構預測指數將回測月線43,030點，但也有法人認為季線38,316點才是適合再次進場的時機。

分析師指出，經歷一段快速上漲後，上周五美股出現明顯回檔，費半崩跌-10.26%，而台指期或夜盤也同步重挫-3,006點（-6.65%），部分台指期夜盤指數在盤中一度觸及跌停價，其背後原因雖表面上歸因於升息預期升高與博通財測不如預期，或是出現像SemiAnalysis表示Rubin NVL72降低系統成本每機櫃DRAM容量砍半，造成市場對記憶體預期下修時，都可能對股價產生下修壓力。

但更深層的結構性因素，實際上是市場提早反應2028年預期，因此股價短線漲幅過大，以及資金面出現邊際收縮的訊號，當市場共識過度一致，估值快速擴張時，任何利空都可能成為觸發修正的導火線。

從資金面觀察，若如市場傳聞SpaceX未來可能上市，將對全球資本市場形成資金排擠效應，特別是對高估值科技股影響更為顯著。這類事件本身未必立即發生，但預期心理已足以造成資金提前調整配置。換言之，市場正在從「流動性驅動」逐步轉向「基本面檢驗」。

回到台股，第2季以來指數大幅上漲，若以漲點約14,000點（32,000~46,000）的波段漲幅來看，市場已累積相當可觀的獲利部位。在此背景下，出現約三分之一幅度的回檔（約5,500點）在技術面來看不無可能，且若指數回落至約38,000點附近，並貼近季線反而提供中期布局的機會，而非單純的風險訊號。

台指期 美股

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