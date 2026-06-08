就市論勢／AI 概念股 分批布局

盤勢分析

從市場規模與市值來看，台股已躋身全球前五大股市之列，且在MSCI新興市場指數中占有顯著權重地位。這波漲勢主軸來自AI基礎建設龍頭財報普遍超乎市場預期，以及輝達執行長黃仁勳提及「人類史上最大規模的基礎建設擴建」，帶動AI投資循環從初期的題材想像推升為營收與獲利實質顯現的發展階段。

從供應鏈資本支出觀察，美系四大CSP業者第1季AI資本支出合計逾1,300億美元，全年規模上修至約7,250億美元，較2025年大增約64%，顯示AI軍備競賽持續升級。

投資建議

從總體經濟觀察，美國第1季GDP成長率下修至1.6%，4月核心個人消費支出物價指數（PCE）則年增3.3%、整體PCE達3.8%，創2023年5月以來新高；另外，美國聯準會4月會議按兵不動，維持3.50–3.75%利率區間，多數官員傾向「若通膨持續高於2%應再緊縮」態度，顯示高利率維持更長時間已成為市場的主要預期；反觀台灣基本面持續展現韌性，4月外銷訂單達874.5億美元、年增48.1%，連續15個月正成長並創同期新高。

從產業趨勢來看，CSP業者自研晶片策略近日再度獲得數據驗證，超微執行長蘇姿丰訪台期間宣布投入逾100億美元擴大布局台灣AI生態系；而今年Computex則以「AITogether」為題，焦點轉向VeraRubin機櫃、客製化ASIC伺服器及實體AI（PhysicalAI），台廠ODM訂單能見度已延伸至2027年。在此背景下，台灣在全球科技市場中仍展現出相對明朗的訂單能見度。建議投資人可適度關注AI訂單轉換相對直接、且漲價題材與獲利上修預期明確的產業，並視個人風險承受度採取分批布局，以平衡市場波動風險。