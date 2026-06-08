台股先前在AI供應鏈、電子權值股與資金行情推動下，指數維持高檔震盪格局，6月3日加權指數盤中一度攻至46,552點，創下本波高點，成交值同步明顯放大，資金持續聚焦科技成長題材。

不過，指數短線漲幅已大，部分AI、PCB、散熱、記憶體與高價電子股評價快速墊高，盤面也容易受到美股科技股波動、利率變化與外資調節影響而出現向下修正。整體而言，目前台股多頭架構雖尚未明顯破壞，但已進入「基本面支撐、技術面偏熱」階段，加上上周五美股大幅重挫，台指期夜盤也大跳水，投資人操作上不宜過度追價。

從台北國際電腦展觀察，今年產業主軸已從單純AI算力競賽，進一步走向「AI基礎建設」與「終端應用」並進。資料中心端，國際大廠持續強化AI晶片、伺服器、散熱與電源管理布局，帶動台灣供應鏈從晶圓代工、先進封裝、伺服器組裝，到PCB、被動元件、散熱模組與電源零組件同步受惠。

尤其「AI Factory」概念逐漸成形，企業不再只是採購單一晶片，而是建置完整AI運算平台，對台廠形成中長期成長動能。

另一方面，AI PC、邊緣AI、機器人與智慧車也成為展會焦點，代表AI運算正逐步由雲端資料中心下放至個人電腦、工業電腦、車載系統與服務型機器人。未來「本地端推論」與「即時反應」將成為新一波硬體升級的重要規格。

美國5月ISM服務業PMI由53.6升至54.5，優於市場預期，對應年化實質GDP成長率約2%，較4月的1.7%進一步改善，顯示美國內需尚未明顯轉弱。細項方面，商業活動指數升至57.7，新訂單指數在上月回落後本月反彈3.8個百分點至57.3，需求動能重新回升。

庫存指數雖大幅上升9.4個百分點至62.5，反映企業對後續需求前景仍具信心，服務消費整體維持韌性。不過，價格壓力未見消退。ISM服務業價格指數5月升至71.3，仍在2022年8月以來高位震盪。

除了荷莫茲海峽供應瓶頸推升燃料、汽油、柴油等能源項目外，AI資料中心建置需求也持續帶動建築材料、銅、記憶體及電子元件價格上揚，顯示AI投資熱潮正逐步向上游原物料與零組件傳導，成為支撐通膨的重要因素。

台股中長線仍可聚焦AI結構性成長主軸，但選股須回歸基本面與評價紀律。可留意四大方向：其一，AI伺服器與資料中心供應鏈，包括伺服器組裝、電源、散熱、機殼、與高速傳輸；其二，半導體先進製程與先進封裝相關族群，涵蓋晶圓代工、封測、設備、材料與探針卡；其三，受AI帶動升級的PCB、CCL、光通訊與記憶體族群；其四，AI PC、邊緣AI、機器人與智慧車等終端應用題材。

整體策略以「長線偏多、短線留意震盪」為原則。短線漲幅過大的個股應避免追高，宜優先承接5月營收成長、下半年接單能見度高、股價已回落修正，且毛利率改善、現金流品質佳的標的，採分批布局方式介入。

（作者是玉山投顧總經理）