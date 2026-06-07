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為當沖大開槓桿？學者籲勿降稅、設保證金 別讓散戶「血本無歸」

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對台股當沖約有8成賠錢，學者建議取消稅率優惠、增設保證金。（中央社示意圖）
針對台股當沖約有8成賠錢，學者建議取消稅率優惠、增設保證金。（中央社示意圖）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

台股當沖陪錢較多，建議政府增加當沖成本或保證金，避免散戶血本無歸！」針對近日台股當沖熱潮，財金學者聶建中受訪時強調，散戶操作當沖時容易因資訊落差賠錢，建議政府取消當沖稅率優惠，加強投資風險教育；台灣省商會顧問戴肇洋受訪時則擔心，現在AI產業有過熱趨勢，贊成當沖者應存有保證金。

有媒體指出，因應股市狂熱，許多人開始將財務槓桿「四貸」開到極致（房貸加增貸、車貸、信貸、融資），尤其許多人期待透過當沖交易大賺一筆、每天交易量高達7千億，但統計指出，當沖賺賠的比例約是2比8，如果還不出錢，會讓操作當沖者走投無路。

社論建議政府，實施「當沖客戶頭圈存制」，當沖客須提供足額或一定成數的保證金，取代現在無本即可成交的做法，以減少當沖糾紛，保障投資人的財務安全。

取消當沖稅率減半

對此，淡江財經系教授聶建中受訪時指出，由於資訊不對稱的關係，外資、投行與大戶知道當沖的高點大約在哪需要出脫，但一般人能掌握的資訊有限，因此沒有相關資訊下容易賠錢。

對於當沖亂象的建議，聶建中認為，應該要適當減少進場當沖的動機，例如當沖稅率減半的優惠取消，讓民眾了解投資的風險；另外還是從教育著手，讓許多對投資不清楚者知道當沖的代價。

股票常是散戶墳場

台灣省商會顧問戴肇洋受訪時表示，台股飆這麼高可能是炒作出來的，如今半導體出口暢旺，顯得台灣經濟很好，但只有AI相關產業好，AI相關股票一直拉抬，台灣股市從3萬到4萬點不到4個月，5月就進入4.5萬，不到3個月可能會達到5萬點，「這有點不太正常。」

戴肇洋指出，股票高漲對台灣社會不是好現象，很多產業缺工，因為很多勞工不想做上班族，把既有的錢拿去投入股票，甚至是「四貸同堂」的現象，但股票市場往往是散戶的墳場，買到往往是最高，跑不掉就被套牢，且台指期夜盤周五已經暴跌3006點，周一（8日）股市恐怕大崩盤。

AI發展恐過熱

「全球很多智庫都調降經濟成長！」戴肇洋說，雖然各界看好AI產業，但都認為有點過熱，台股原本想要取消當沖措施，但後來又不了了之，他也認為應該要有保證金制度，使得民眾炒作之錢也要考量成本，不然類股標的不斷炒，其實賺的只有少數，大多還是大盤炒作者獲利。

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