美股重挫壓力來襲 法人：台股明防恐慌殺盤

美股科技股周五重挫，台股下周開盤恐面臨沉重壓力，法人指出，台股短線最大變數已不是題材面，而是高檔籌碼是否出現恐慌性宣洩。由於台股近兩個月急漲後，融資餘額已攀升至5,700億元水準，外資期貨空單也維持逾69000口高水位，若美股跌勢牽動投資人信心，下周一開盤不排除出現停損、融資壓力與ETF多殺多等賣壓，指數將先面臨月線支撐考驗。

台股上周五已率先轉弱，受到美股科技股獲利了結賣壓影響，盤中一度跌破45000點關卡，不過，台股周線仍維持上漲，單周上漲338點，漲幅0.76%，只是漲勢明顯收斂，全周日均量達1.49兆元，顯示市場資金熱度仍在，但高檔波動風險也同步升高。

法人籌碼也提前轉趨保守。上周三大法人中，僅投信站在買方，單周買超212.63億元，且已連續七周買超；外資單周賣超672.6億元，自營商也減碼694.77億元，三大法人合計賣超1154億元。市場人士指出，外資與自營商同步調節，代表短線風險意識升高，若下周國際股市未能止穩，台股恐先以震盪測底為主。

富邦投顧董事長陳奕光指出，這波資本市場跳水並非黑天鵝，而是灰犀牛，因為台股先前漲勢本來就過熱，漲多回檔並不意外；下周一開盤恐面臨停損、恐慌、自斷融資、程式交易、ETF多殺多與外資順勢操作等多重賣壓，前15分鐘可能出現非理性殺盤。

不過，投信法人對中期題材仍未轉空。玉山科技島基金經理人王偉哲指出，科技利多題材仍持續登場，包括晶圓龍頭大廠股東會釋出展望利多，看旺先進半導體需求具備根本性支撐；下周蘋果全球開發者大會（WWDC）即將登場，市場聚焦蘋果能否兌現去年提出的AI藍圖，加上SpaceX史上最大IPO也將於下周掛牌上市，多重題材共振下，仍有利類股健康輪動。

國泰投信也指出，從近十年台股加權報酬指數表現來看，6月上漲機率達90%，為全年最高月份，7月及12月上漲機率也達80%。換言之，從季節性與中期題材來看，AI、半導體與資金行情仍提供台股支撐，但短線必須先消化美股重挫後的情緒衝擊。

整體來看，台股下周將先進入「測壓」階段。法人表示，若周一開盤出現恐慌性賣壓，但盤中能快速收斂跌幅，並搭配融資降溫，反而有助過熱籌碼沉澱；若跌勢擴大且量能失控，則須提防指數回測月線甚至更深支撐。操作上，現階段不宜追高，也不宜急著攤平，應保留資金彈性，等待恐慌賣壓宣洩後，再觀察AI伺服器、半導體測試、光通訊與半導體設備等主流族群是否率先止穩。