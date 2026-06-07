台股面臨多重賣壓總和 法人：落底看4大指標

美股上週五暴跌，與台股連結最深的費城半導體指數重挫10.26%，引爆5日台指期盤後暴跌3006點或6.65%，收在42220點，創史上最大跌點。富邦投顧董事長陳奕光認為，週一台股開盤將面臨停損、融資、程式交易、外資等多重賣壓，形成市場「恐懼的總和」。

美國5月非農就業數據超乎預期，加深市場對聯準會（Fed）降息預期的落空，加上博通（Broadcom）財測展望不如市場預期、SpaceX的IPO案引發新一波資金排擠效應疑慮，拖累美股5日重挫。

美股上週五道瓊工業指數終場跌1.35%，標準普爾500指數跌2.64%；以科技股為主的那斯達克指數跌4.18%，費城半導體指數暴跌10.26%。

記憶體與先進晶片大廠美光（Micron）、英特爾（Intel）與超微（AMD）分別暴跌13.25%、11.28%、10.86%。美滿電子科技（MarvellTechnology）大跌16.74%，博通（Broadcom）與輝達（Nvidia）分別跌7.92%與6.19%。

與台灣股市相關的台積電ADR（美國存託憑證）大跌6.69%，聯電ADR下跌5.24%，日月光ADR下跌11.38%。台指期貨夜盤更一度亮燈跌停重挫4522點，終場大跌3006點，跌幅達6.65%，收在42220點，創下台指期史上最大盤中及收盤跌點紀錄。

法人分析指出，此次市場挫跌包括對AI高估值修正、降息預期降溫、外資避險及程式交易踩踏等因素；週一台股需觀察台積電能否發揮支撐作用、外資空單是否持續擴大及AI族群是否出現恐慌殺盤。

陳奕光認為，這波下跌理由主要有3個，一是美國公布5月非農就業數據遠優於市場預期，引發升息憂慮；其次是博通財測不如市場的超高期待，引發半導體類股賣壓；另外，他認為第3個最重要的理由就是漲多回檔。

陳奕光指出，台股4月大漲7203點，5月又漲5806點，短短兩個月狂飆超過13000點，6月更攻上46552點，漲勢又急又猛，漲多回檔在預期之內，現在是在找理由下跌。

陳奕光預估，週一台股開盤將面臨「恐懼的總和」，包括停損賣壓、恐慌性賣壓、自斷融資、程式交易、ETF多殺多，以及外資順勢操作等多重賣壓將傾巢而出，合理推算台股開盤下跌2000點是低消，可能跌破月線約43030點。

不過陳奕光沙盤推演，這波股市多頭，許多投資人已養成逢回就加碼的習慣，推測週一台股低點會落在開盤後的前15分鐘，出現擁擠交易、非理性殺盤；而暴跌後，低接買盤進場，可能出現瞬間反彈。但他提醒，反彈不代表止穩，建議散戶投資人別貿然「接刀子」。

陳奕光認為，接下來台股落底有4大觀察指標，首先是美國10年期公債殖利率目前約4.55%，5月19日的高點4.66%不能升破；如果能降回4.2%附近，則代表利空暫時解除。

其次，陳奕光表示，目前台股融資餘額飆到新台幣5666億元，創歷史新高，這波回檔至少要減肥10%至15%，也就是融資餘額減少約500億至800億元；第3，目前外資布台指期空單未平倉量將近7萬口，這個數字同樣是創紀錄，接下來最好能降到5萬口以下；第4則是觀察新台幣匯率能否止穩。

玉山投信基金經理人王偉哲認為，目前融資餘額達5666億元水準，外資期貨空單口數也維持在逾69000口的高水位，預期短線台股行情將劇烈波動，建議投資人宜保持適度資金彈性，低接不追高。

王偉哲表示，剛結束的2026台北國際電腦展，展示AI發展重心正從「生成式AI」轉向「代理式AI」，AI趨勢仍在進行式，台灣憑藉半導體先進製程與完整供應鏈優勢，在這波AI與高效能運算需求爆發中扮演關鍵地位，有助為台股提供支撐。

宏遠投顧研究部主管陳國清表示，預期本週台股大盤指數及個股股價先下跌再出現反彈，可留意獲利好、基本面前景佳、且已在電腦展時先行回檔、橫跨GPU及CPU三巨頭及美國5大CSP的台股AI供應鏈；但基本面獲利本質差且股價已飆漲過、融資太多的個股，則需提防股價下跌造成融資賣壓殺出的情況。