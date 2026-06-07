台股明面臨五大賣壓 法人：一旦失守月線恐下探4萬點大關

美國5月非農就業數據超優，市場押注Fed 12月升息可能性提升，加上AI支出疑慮打擊下，美國科技股5日全面暴跌，台指期當晚盤中一度重挫4,522點觸及跌停，終場大跌3,006點或6.6%，創史上最大單日跌點紀錄。法人預期，台股明（8）日壓力大，開盤面臨停損、恐慌、自斷融資、程式交易及ETF多殺多等五大賣壓，若失守月線，行情將下探4萬點整數大關。

那斯達克綜合指數5日大跌4.2%，為去年4月10日以來最大單日跌幅；費半指數慘跌10.3%，寫2020年3月新冠疫情來最大單日跌幅，一天內市值蒸發1.2兆美元（相當於三星電子市值）；標普500指數下跌2.6%，結束連續九周漲勢。

美股近來漲勢名列前茅的標的，5日均大幅回落。晟碟（SanDisk）、英特爾跌幅都超過11%，輝達重挫6%。台積電（2330）ADR也大跌6.7%。

台指期夜盤5日也出現「史詩級雪崩」，恐使得已連跌二日的台股，周一再面臨龐大賣壓。針對台股後市，法人圈紛紛動員、甚至假日停休撰寫最新觀點，並預期短線行情不容樂觀，但逢回仍是進場撿便宜的好時點。

富邦投顧董事長陳奕光說，資本市場此番跳水並非黑天鵝，而是灰犀牛，因為行情本就過熱。估計明天台股開盤面臨停損、恐慌、自斷融資、程式交易及ETF多殺多等五大賣壓湧現，因此前15分鐘將出現非理性殺盤。

陳奕光預估，台股明天跌點均值約1,761點，就算跌2,000點至2,500點也算合理，並將先測試月線支撐43,030點，預期有機會收500點至1,000點的下影線；若失守月線，真正的壓力測試將落在17日或18日回測4萬點附近。

第一金投顧董事長黃詣庭認為，台股明難逃大幅開低局面。由於過去一段時間，加權指數漲幅已大、指數乖離季、年均線均已至歷史極端區間，加上融資餘額居高不下，市場適度修正，令過熱情緒消退，反而有利後續走勢。針對止跌訊號，黃詣庭認為有三，包括是否收下影線、融資是否連續出現100億元以上減幅、外資未平倉期貨淨空單是否回補。