投顧觀點／富邦陶治瑋 等籌碼換手

市場預期美國5月CPI年增率將突破4%，且新任聯準會（Fed）主席華許17日將首次主持FOMC會議，影響股市的變數增加。富邦投顧副總經理陶治瑋表示，台股近期量價背離，指數漲多拉回整理，可趁大盤回檔之際，逢低布局低軌衛星、蘋果新品、AI相關概念股。

總經面來看，美國經濟呈現溫和成長，5月ISM製造業指數創近四年新高，達54，新訂單分項指數升至56.8，且訂單/存貨比值進一步上升至1.14，製造業需求展望正向；5月ISM服務業指數升至近三個月高位，暑假到來，新訂單與存貨同步上升，但聘僱指數低於榮枯值，因此部分訂單增加原因是來自擔憂未來漲價或缺貨，且企業對中長期景氣信心不足。

本周須關注周三美國將公布5月CPI與PPI數據，雖然美國5月汽油漲幅較4月趨緩，CPI月增率估值將略降至0.5%，但年增率將突破4%。

17日將是聯準會新主席首次主持FOMC會議，市場關注他將如何實現降息與縮表的政策立場，並擔心縮表將進一步衝擊現況疲弱的債市。若以華許認為聯準會理想的總資產規模3兆美元計算，須縮表3.76兆美元，則相當於升息0.75%，如同政策利率達4.25%~4.5%水準，而以2000年以來聯邦基金利率區間對應美10年債殖利率的統計，在4.25%~4.5%利率區間，10年債平均殖利率為4.35%，顯示當前美國公債利率水準相較近27年並未低估，但預期縮表計劃宣布時仍對短期債市心理面有所衝擊。

台積電股東會釋出看好未來AI在個人電腦、智慧型手機、汽車甚至物聯網的應用商機，而董事長魏哲家也特別指出機器人在照護、醫療與服務領域的角色將愈來愈重要。加上剛結束的Computex 2026展出焦點，不難預期即將來到的AI代理商機潛力之大。

依據富邦研究團隊針對AI代理與推論供應鏈研究，台股供應鏈中將以CPU、記憶體及終端裝置ODM三大類產業受惠程度最高，尤其隨著輝達與聯發科合作切入Windows PC、NB市場，以及微軟推出首款AI助理Microsoft Scout，適用於AI代理環境下的高效能PC、NB將呈現爆炸性的成長局面。

而台灣ODM業者如鴻海、廣達等不僅具有產能優勢，更在長期布局AI中上游策略開花結果，零組件整合優勢更進一步拉大獲利，成為驅動下波股價上揚的關鍵動能。

展望台股後市，在大盤近日上漲過程中，日成交量卻出現逐步遞減，呈現價量背離，顯示短線市場追價買盤風險意識提高，加上目前季線與年線的正乖離率依舊過大，而外資的空單部位也持續拉升，提醒投資人須提高風險意識。

投資錦囊

台股漲多拉回整理，待籌碼沉澱換手後，才有機會再啟另一波攻勢。操作上，AI產業股的成長趨勢明確，可趁大盤回檔之際，分批低接布局，對於短線漲幅過大股或營收表現不佳股則可減碼。