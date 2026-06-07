投顧觀點／台新黃文清 傳產股吸睛

當前驅動全球資金瘋狂湧入股市的核心動能，依舊是科技巨頭們對AI長期的投資需求與發展預期。台新投顧總經理黃文清表示，隨AI發展進入推理階段，即代理式AI時代，AI發展已從過去單純聊天的雲端階段，進入到能多工、處理多項複雜任務的地端階段，未來AI應用將會滲透到更多的終端裝置，AI多頭列車正加速前行。

台股今年來漲幅57.7%，居於韓國及美股費城半導體指數之後，突顯台灣在AI發展的關鍵角色，而6月初的台北電腦展與輝達相關技術盛會，將全球科技界的目光聚焦於台廠供應鏈，從算力晶片、先進封裝到次世代的電力與散熱架構，台灣無疑處於核心關鍵位置。

外資在消化地緣政治利空後也展開回補，是推動加權指數在強勁的基本面支撐下，持續創下歷史新高的重要推力。台積電股東會上，董事長魏哲家的發言更為市場注入強心針，他強調「AI需求仍是最大成長引擎」，並明確指出這不是短期的景氣循環，而是「結構性、根本性的需求」，這股浪潮也正從資料中心全面蔓延到手機、PC、汽車等終端裝置，未來幾年台積電成長都很好，目前完全看不到成長趨勢停止的指標。

不僅強化台積電在全球半導體產業鏈中核心且難以取代的存在，更彰顯台灣「矽盾」生態系在全球AI資料中心硬體供應上的重要地位。在中長期結構性紅利持續釋放下，台股中長線的多頭格局依然持續看好。

從實務操作的策略來看，大盤在短線急漲、多頭攻勢凌厲的背景下，高檔勢必會面臨一定的獲利了結賣壓，短線波動加大在所難免。投資人操作切忌盲目追高，理性的策略應是耐心等待指數拉回重要支撐時，再行進場低接布局。

觀察近期盤面動態，從高檔電子股獲利了結抽離的資金，並未選擇退場，而是積極尋找「換檔輪動」的機會，其中一條明顯的主線便是流向低基期、短線具題材的非電子或傳統產業族群，特別是成功轉入AI業務的工具機、汽車零組件等傳產股。

受到輝達執行長黃仁勳「沒有能源就沒有經濟成長」的言論刺激，重電與儲能族群在台電強韌電網計畫與資料中心轉向800V高壓直流架構的推動下，也再次吸引市場關注。連帶功率半導體、機架式備援電池模組題材也再次炒熱。至於紡織、製鞋等族群，也在基期相對較低且擁有世足賽題材的加持下，成為短線資金追逐的焦點。

電子族群也正進行良性輪動，部分漲多的核心AI伺服器供應鏈相關族群，短線需要消化獲利賣壓，但具備漲價題材或產業應用新趨勢的次產業，仍受資金追捧。

投資錦囊

輝達新一代Rubin平台帶動高階銅箔基板規格躍升至M8、M9等級，運算板與交換器托盤層數大幅跳級，ABF載板與被動元件同步受惠。隨「代理式AI」時代來臨，算力從中心端推向邊緣終端，對高速存儲剛性需求倍增，記憶體市場進入新一輪價量齊揚的爆發循環。