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金融市場5日風雲變色 專家：適度降溫 有利金融穩定

經濟日報／ 記者林勁傑邱琮皓／台北報導

金融市場5日風雲變色，美股債市、比特幣、黃金賣壓齊湧且重挫。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，這波台、美、韓股大幅上漲，乖離率史上最高，加上美聯準會新任主席華許就任迄今無公開談話，市場擔憂利率走向不確定，是此次修正主因。

林啟超指出，漲多了大家會實現利得，包括對槓桿及升息的警戒，此時成為最佳藉口。但適度降溫有助減緩槓桿問題，對金融穩定反而比較健康。

林啟超表示，台、美、韓股目前乖離率至少是2000年網路泡沫以來新高，雖然半導體基本面沒問題，企業確實有盈餘，但以台股為例，一路上漲幾乎沒有修正，美股及韓股亦然，加上看到明顯的抵押、融資等槓桿，股市如同全民運動，容易有羊群效應，造成「水分」產生。

林啟超分析，美國剛公布的5月非農就業數據佳，10年期公債殖利率上升；通膨有點高也讓聯準會降息難，簡言之，漲多了大家會實現利得，包括對槓桿及升息的警戒，此時成為最佳藉口。

而面對國際變局下的台灣經濟情勢，台經院景氣預設中心主任孫明德分析，主計總處已上修台灣今年經濟成長率，主要是靠AI發展，這個趨勢目前沒有改變。

韓股 美股 華許

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