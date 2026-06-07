美股、台指期夜盤重挫 台積電周四除息多頭指標

台積電（2330）將於本周四（11日）進行季配息除息6元，惟遭逢5日美股與台指期夜盤重挫干擾，市場氛圍轉趨保守，台積電能否再次上演「一日填息」戲碼，成為台股多頭人氣能否重掌兵符重要觀察指標。

美國5月非農就業人數遠超預期，利率期貨市場押注12月升息可能性提升，美股5日四大指數全數下跌，費半指數暴跌10.26%，台積電ADR跌幅高達6.69%，拖累台指期夜盤出現史上最大跌點，收盤重挫3,006點，市場擔憂台股加權指數明（8）日恐重摔，權王台積電走勢牽動大盤興衰。

台積電2019年起改採季配息，獲得外資、壽險等長期投資人青睞，統計過去27次季配息除息，只有四次填息時間超過十個交易日，其他21次都在一日內火速填息。

台積電實施季配息後，近年約每兩季拉升一次配息金額。法人推測，台積電自由現金流穩健，全年現金股利將穩定提升，預估隨營收獲利增加，2026年現金股利可望28元起跳，且有再拉升空間。

台積電11日除息，是配發去年第4季每股6元現金股利，258萬名股東原本計劃樂收股利紅包，惟受5日美股及台指期夜盤重挫影響，市場氛圍轉趨保守，也讓小股民擔憂影響台積電股價及本次除息走勢。

法人分析，台積電扮演「護國神山」角色，本次除息面對美股與台指期夜盤閃崩，若還能再次演出「當日填息」甚至開盤「秒填息」戲碼，將為多頭注入強心針，助益穩住市場不安情緒，有利加權指數後續走勢。

台積電對公司後市充滿信心，董事長魏哲家日前主持股東會指出，看好AI大趨勢，台積電不僅今年美元營收朝年增三成、續創新高目標邁進，更有相當大信心看待能見度直達2030年。

魏哲家直言，依照客戶及客戶的客戶提供的預測，對未來幾年需求及成長都相當有信心；且台積電已經建置新一代CoPoS試產線，預估二至三年後大規模生產，不管是CoWoS、CoPoS等先進封裝技術，「台積電永遠是世界第一」。

投資市場有句名言：「相信魏哲家，明年買新家」，魏哲家在回應股東提問時，建議股東「請繼續買台積電股票」，並承諾股東，股利會一直成長，以前股利增加30%，去年增加33%，增幅超越通膨指標。