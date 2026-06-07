高殖利率股 下檔有撐

市場漲多回檔，法人建議，投資人資金宜轉進具有下檔支撐的「高殖利率概念股」，包括茂訊（3213）、皇普（2528）等16檔，後市看俏。

美銀首席投資分析師Hartnett日前示警指出，30年期美債殖利率突破5%關鍵防線，恐成為引爆全球風險資產修正轉折點。他直言，當前市場正重演1989年日本泡沫與1999年網路泡沫前夕景象。

在此情況下投資人該如何布局，成為當前最難的問題。法人認為，投資機會成本大增，「以魔法打敗魔法」是最優解，殖利率將是化解市場風險關鍵。因此，宜挑選高現金殖利率族群、並採定期定額方式布局。

根據證交所數據，今年以來加權指數不斷強漲，台股目前整體現金股息殖利率已降至僅2.36%。由於與30年期美債殖利率5%的差距持續擴大，個股現金股息殖利率至少要超過5%以上才算合格，並有法人買盤力挺，才是好的選擇。

統計目前上市櫃公司中，現金股息殖利率5%以上、近周三大法人買超逾千張個股，包括精元（2387）、日勝生（2547）、三發地產（9946）、春源（2010）、台驊控股、達麗（6177）、遠雄（5522）、王品（2727）、福邦證（6026）、大成（1210）、新光鋼（2031）、中再保（2851）、皇普、東洋（4105）、茂訊、三陽工業（2206）等16檔。

強固型電腦大廠茂訊近期股價走強，主因地緣政治風險持續增溫，歐美軍工與強固型電腦訂單增加，帶動今年來營收連月走高，吸引外資與主力籌碼卡位偏多。

王品首季獲利優於預期，加上海峽兩岸不斷展店、中國子公司也計劃在台IPO，推升今年營收與獲利持續成長，因現金股息殖利率超過7%，吸引近來市場買盤大舉挺進，推升股價逆勢強揚。

皇普今年以來隨殖利率上升利多題材發酵，加上基本面迎來新案完工認列，且法人預期預售屋「合約負債」下半年將轉化為獲利入帳，激勵股價翻空為多。