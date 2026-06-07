低位階族群外資撿便宜 聯電、陽明等有機會搭便車

台股上周四、五連二日下跌，大跌1,388點，外資從買超轉為連二日賣超，合計賣超1,583億元。台股明（8）日恐面臨大幅修正，不過投資人可留意，外資在台股下跌之際，仍「低頭撿便宜」的低位階金融、傳產個股，包含聯電（2303）、陽明 （2609）、臺企銀（2834）等，有機會搭外資便車。

篩選外資近二日買超個股，包括聯電、陽明、臺企銀、國泰金（2882）、永豐金（2890）、力積電、玉山金（2884）、大成鋼（2027）、彰銀（2801）、第一金（2892）、合庫金（5880）、中石化（1314）、大聯大（3702）、中纖（1718）、富邦金（2881）及元大金（2885）。明顯以金融、傳產股居多，電子股僅三檔。

從籌碼面看，外資最青睞的是聯電，近二日買超張數高達22.9萬張，其次陽明、臺企銀，分別獲得6萬、3.8萬張買超。至於國泰金、永豐金等金融股，買超張數也逾3萬張。

觀察第1季獲利（EPS），以力積電賺3.36元最高，其次大聯大、富邦金也分別有3.3元、2.4元。若以本益比來看，本益比最低的是大聯大、大成鋼，分別只有8.1倍、8.4倍。

從現金殖利率來看，第一金、玉山金現金殖利率分別有4.4%、4.1%。

外資大買的聯電，經營層日前在股東會時表示與英特爾在美國合作12奈米FinFET進展順利，預計2027年量產，看好下半年營運優於上半年，下半年將「選擇性調漲價格」。法人分析，聯電在先進封裝、矽光子及與英特爾合作陸續取得進展，為2027年成長奠定基礎，有利業績向上。