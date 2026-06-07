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0050規模突破2兆元大關
勞動基金收益1.1兆創新高
勞動部勞動基金運用局統計，今年截至4月底，整體勞動基金規模為8兆3,678億元，收益數為1兆1,539億元；4月單月收益數為1兆1,047億元，整體收益率及單月收益數皆創新最高紀錄。
5月PMI寫近五年最快擴張速度
中經院調查，5月製造業採購經理人指數（PMI）指數續揚1.1個百分點至61.4%，創2021年9月以來最快擴張速度。過去電子業景氣多以「五窮六絕」形容，但AI打破五窮六絕模式，出現結構性質變。
0050規模突破2兆元大關
證交所、集保結算所統計，元大台灣50（0050）規模於達到2兆元；0050資產規模6月1日跨越2兆大關，穩居市場龍頭，寫下台股ETF新里程碑。截至5月29日投資人數達295.6萬人，直逼300萬人大關；截至4月底定期定額戶數達100.8萬人，各項數字均為台灣ETF之最。
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