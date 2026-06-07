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0050規模突破2兆元大關

經濟日報／ 本報訊
0050規模突破2兆元大關。圖/聯合報系資料照
0050規模突破2兆元大關。圖/聯合報系資料照

勞動基金收益1.1兆創新高

勞動部勞動基金運用局統計，今年截至4月底，整體勞動基金規模為8兆3,678億元，收益數為1兆1,539億元；4月單月收益數為1兆1,047億元，整體收益率及單月收益數皆創新最高紀錄。

5月PMI寫近五年最快擴張速度

中經院調查，5月製造業採購經理人指數（PMI）指數續揚1.1個百分點至61.4%，創2021年9月以來最快擴張速度。過去電子業景氣多以「五窮六絕」形容，但AI打破五窮六絕模式，出現結構性質變。

0050規模突破2兆元大

證交所、集保結算所統計，元大台灣50（0050）規模於達到2兆元；0050資產規模6月1日跨越2兆大關，穩居市場龍頭，寫下台股ETF新里程碑。截至5月29日投資人數達295.6萬人，直逼300萬人大關；截至4月底定期定額戶數達100.8萬人，各項數字均為台灣ETF之最。

元大 證交所

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美股拖累…非理性殺盤 台股6月8日恐大幅開低

美股上周五收盤重挫，不僅以科技為主的那斯達克指數大跌百分之四點一八，費城半導體指數更是重挫逾百分之十，台指期夜盤連帶跟著狂瀉，單日大跌三○○六點，創史上最大單日跌點紀錄。法人圈預期，本周一台股將跟進開低，若月線不守，行情將下探四萬點整數大關。

台股明面臨五大賣壓 法人：一旦失守月線恐下探4萬點大關

美國5月非農就業數據超優，市場押注Fed 12月升息可能性提升，加上AI支出疑慮打擊下，美國科技股5日全面暴跌，台指期當晚盤中一度重挫4,522點觸及跌停，終場大跌3,006點或6.6%，創史上最大單日跌點紀錄。法人預期，台股明（8）日壓力大，開盤面臨停損、恐慌、自斷融資、程式交易及ETF多殺多等五大賣壓，若失守月線，行情將下探4萬點整數大關。

美股、台指期夜盤重挫 台積電周四除息多頭指標

台積電將於本周四（11日）進行季配息除息6元，惟遭逢5日美股與台指期夜盤重挫干擾，市場氛圍轉趨保守，台積電能否再次上演「一日填息」戲碼，成為台股多頭人氣能否重掌兵符重要觀察指標。

投顧觀點／台新黃文清 傳產股吸睛

當前驅動全球資金瘋狂湧入股市的核心動能，依舊是科技巨頭們對AI長期的投資需求與發展預期。台新投顧總經理黃文清表示，隨AI發展進入推理階段，即代理式AI時代，AI發展已從過去單純聊天的雲端階段，進入到能多工、處理多項複雜任務的地端階段，未來AI應用將會滲透到更多的終端裝置，AI多頭列車正加速前行。

投顧觀點／富邦陶治瑋 等籌碼換手

市場預期美國5月CPI年增率將突破4%，且新任聯準會（Fed）主席華許17日將首次主持FOMC會議，影響股市的變數增加。富邦投顧副總經理陶治瑋表示，台股近期量價背離，指數漲多拉回整理，可趁大盤回檔之際，逢低布局低軌衛星、蘋果新品、AI相關概念股。

低位階族群外資撿便宜 聯電、陽明等有機會搭便車

台股上周四、五連二日下跌，大跌1,388點，外資從買超轉為連二日賣超，合計賣超1,583億元。台股明（8）日恐面臨大幅修正，不過投資人可留意，外資在台股下跌之際，仍「低頭撿便宜」的低位階金融、傳產個股，包含聯電、陽明、臺企銀等，有機會搭外資便車。

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