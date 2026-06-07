0050規模突破2兆元大關

當前驅動全球資金瘋狂湧入股市的核心動能，依舊是科技巨頭們對AI長期的投資需求與發展預期。台新投顧總經理黃文清表示，隨AI發展進入推理階段，即代理式AI時代，AI發展已從過去單純聊天的雲端階段，進入到能多工、處理多項複雜任務的地端階段，未來AI應用將會滲透到更多的終端裝置，AI多頭列車正加速前行。

2026-06-07 04:31