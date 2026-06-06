台股下周承壓！法人建議這樣選股 可攻守兼備

台指期夜盤狂瀉3,006點、跌幅6.6%，雙寫史上最大跌點與跌幅紀錄，預計台股周一承壓。值此行情丕變當下，具有基本面、技術面、籌碼面的「攻守雙優股」，如台橡（2103）、慧洋-KY（2637）等16檔，將躍居市場領漲抗跌焦點。

AI股漲多後湧現獲利了結賣壓，加上市場擔憂美國聯準會可能升息，衝擊6日美股重挫，特別是費半指數跳水10.26%最為兇猛；台指期夜盤受美股疲軟影響，也跳水逾3,000點，跌點與跌幅雙寫歷史紀錄，恐不利周一台股表現。

法人指出，值此行情丕變時刻，投資宜攻守兼備，特別是5月營收年月雙增、近周獲三大法人買超、且股價表現優於大盤、成交量也連兩周遞增，顯示在基本面淡季不淡下，吸引法人銀彈青睞、市場資金也開始轉進帶動股價勢盛。

根據挑選標準，這些「攻守雙優股」包括台橡、慧洋、鈊象（3293）、榮成（1909）、華新（1605）、南港（2101）、太子（2511）、邁達特（6112）、茂訊（3213）、新普（6121）、威強電（3022）、亞聚（1308）、雅特力-KY（6907）、展碁國際（6776）、長佳智能（6841）、智擎（4162）等16檔，傳產績優股占比過半，顯示法人偏好出現改變。