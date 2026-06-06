台股周線連三紅 法人：台股千點震盪洗乖離 多頭架構仍未改變

加權指數5日下跌606點，收在45,070點，成交量1.31兆元。籌碼面部分，三大法人賣超1,094億元，其中外資現貨賣超826.3億元，期貨淨空單減少330口至69,146口；投信買超16.2億元，自營商賣超284.3億元。本周台股上漲338點，漲幅0.7%，周線連三紅。

永豐期貨指出，受到4日台指期夜盤重挫與美期指持續走弱影響，台股5日出現千點級別下殺，但真正被集中摜殺的仍是前波漲幅過大的中小型電子與高基期個股，反而部分大型金融權值股持續撐盤貢獻指數，代表市場目前仍偏向高檔資金調節與乖離修正，而非全面性恐慌崩跌。近期台股其實早已出現弱於美股的現象，而這樣的走勢其實一切預告在前面，過大乖離終究需要修正。

相較之下，美股先前漲勢雖然強勁，但整體過熱程度其實沒有台股明顯，因此原本期待透過美股大跌帶動同步修正並不容易，但目前仍不能直接下定論認為回調正式開始，因為只要美股短線止穩，市場情緒依舊有機會迅速回暖。

永豐期貨分析，5日盤面另一個重要觀察則是台積電（2330）並未出現尾盤失控殺盤，代表市場對核心權值股信心仍在，加上4日股東會釋放出的展望依舊偏向正向，目前比較像是連續急漲後的技術性喘息。且由於昨日同時存在周末效應，部分短線資金選擇提前降低部位也屬合理，因此下周一將成為短線重要觀察點，若指數能在十日線附近止穩，代表本波仍屬強勢整理格局，若進一步回測月線，反而更接近前波強勢洗盤後反彈的節奏，以目前資金結構與市場氛圍來看，直接下修至季線的機率仍偏低，市場正在消化前波快速拉升所累積的獲利賣壓與技術面乖離，在趨勢尚未正式翻空之前，多頭仍不宜過度悲觀，更不適合在急跌後盲目追空，因為現階段最大的風險反而可能是修正尚未結束前就過早看空，最終又被後續快速反彈重新軋回高點。