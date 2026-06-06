周一台股大逃殺？台指期夜盤重挫3,006點寫最大跌幅 法人：適度修正

今年第一波修正要來了嗎？美科技股漲多，加上通膨升溫，市場擔心聯準會升息，美股四大指數5日全面下跌，費半指數更是暴跌10.2%，拖累台指期夜盤6日重挫，終場下跌3,006點收在42,220點，跌幅6.6%，創下史上單日最大跌幅。

台積電期貨夜盤下跌145元收在2,225元，跌幅6.1%。美股四大指數包括道瓊工業指數下跌1.3%，S&P 500指數下跌2.6%，那斯達克指數下跌4.1%，而災情最慘重的費半指數下跌1,396點收在12,220點，跌幅10.2%逾一成。台積電ADR跌幅6.6%。

第一金投顧董事長黃詣庭指出，記憶體股、AI晶片族群成為5日美股下殺的重災區，加上5日美國5月份就業報告指出，新增非農就業人數大幅超越預期，引發市場對於聯準會轉為鷹派的擔憂（好消息變成壞消息），進一步壓低市場情緒，加上美股估值已高，投資人出場賣壓沈重。

但值得留意的是，5日S&P 500成分股中，上漲家數高於下跌家數，顯示市場尚未出現棄權式下殺，資金轉往非AI、防禦型標的。

在昨晚台指期重挫之下，台股周一難逃大幅開低的局面，由於過去一段時間，台股漲幅已大、指數乖離季、年均線均已至歷史極端區間，加上融資餘額居高不下，市場適度修正，令過熱情緒消退，反而有利於大盤後續走勢，目前台股基本面仍然正向(台積電（2330）股東會，董事長魏哲家對於營運展望相當樂觀)。

短線台股操作宜調降曝險比率，但基本面強勁，短線賣壓化解後，仍可擇優布局，以長線展望，抵禦短線震盪。