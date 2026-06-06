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定期定額投資 飆破300億元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所昨（5）日公布5月集中市場相關數據，其中最受矚目的散戶指標「定期定額投資金額」突破300億元大關，以325.7億元創下歷史新高；同時，單月有交易戶數衝破648萬戶，月增率高達13.9％，顯示資金源源不絕湧入台股

內資長期存股動能驚人，5月定期定額投資金額達325.7億元，超越今年3月創下的293.2億元紀錄，更是台股史上首度見到「單月定期定額衝破300億元」，較4月大幅成長12.07％，反映即便指數位處高檔，投資人對台股仍具極高信心。

行情看漲與題材輪動，5月成交量周轉率由4月的15.51％顯著攀升至20.61％。當沖客表現亦相當活躍，5月當沖成交值占比從37.19％拉升至37.36％，平均每日當沖戶數更從4月的20.2萬戶激增至24.7萬戶，單月增幅達22.4％。

值得注意的是，5月ETF成交值占比從4月的8.09％微幅下滑至7.17％。法人分析，由於盤面個股攻勢凌厲、題材百花齊放，部分投資人選擇將資金轉向操作個股，以期在牛市中追求超越大盤的「超額報酬」。

台股 成交量

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