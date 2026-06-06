台股國家隊救援守住45K 公股行庫連二日買逾200億

台股昨（5）日受費城半導體指數下跌及高檔賣壓出籠拖累，盤中最低殺至44,209點、重挫1,467點，史上第五大盤中跌點；幸賴八大公股行庫為首的國家隊即刻救援，加上低接買盤挹注，收斂跌勢，終場跌606點收45,070點，力守10日線及45,000點。

三大法人昨日賣超1,094.4億元，其中外資狂砍826.3億元，今年以來第六大，連二賣、累計賣超1,583.1億元，主要針對台積電（2330）、廣達、華邦電、台達電、南亞科等電子權值股提款。外資在台指期留倉淨空單小減330口，降至69,146口。

台股盤面焦點

投信單日買超16.2億元，連六買、累計買超289.3億元；自營商調節284.3億元，連二賣、累計賣超497.9億元，自行買賣部位更擴大賣超達72.8億元；八大公股行庫逢低承接230.6億元，連二日大買超過200億元。

統計八大公股行庫昨日買超是今年第四大，僅次於中東戰事爆發初期的3月9日、4日、3日的339.4億、265.4億、256億元，昨日單是台積電就敲進61億元，台達電、元大台灣50（0050）、聯發科、鴻海等亦獲7.5億至19億元力挺，盤中股價明顯有拉抬跡象，發揮國家隊即刻救援威力。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利看法，台股漲多面臨高檔停利賣壓，加上美聯準會、日本央行利率決策會議中旬登場及季底資金再平衡等變數，適時降溫有利多頭續航，建議降低持股水位，待窒息量出現再進場回補展望佳主流股。