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COMPUTEX圓滿落幕 外資點名這九檔「資料中心硬體概念股」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台北國際電腦展（COMPUTEX）5日落幕，台系資料中心硬體供應鏈展現強大研發實力，外資大和資本證券深入觀察各家台廠展位後，釋出最新報告。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
台北國際電腦展（COMPUTEX）5日落幕，台系資料中心硬體供應鏈展現強大研發實力，外資大和資本證券深入觀察各家台廠展位後，釋出最新報告。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

台北國際電腦展（COMPUTEX）5日圓滿落幕，台系資料中心硬體供應鏈展現強大研發實力。外資大和資本證券深入觀察各家台廠展位後，釋出最新報告表示，建議投資人持續聚焦CPU相關投資主題，以及高速傳輸需求推升下的規格升級趨勢，且按讚信驊（5274）、緯穎（6669）、智邦（2345）等九檔標的。

台廠中，大和資本證券給予信驊目標價18,265元、緯穎5,570元、台光電（2383）4,830元、台達電（2308）2,425元、嘉澤（3533）2,400元、智邦2,510元、台燿（6274）1,695元、勤成（8210）1,420元、鴻海（2317）293元，以上九檔皆為「買進」評等。

整體上，大和資本科技產業分析師鄭盛元表示，本屆COMPUTEX核心焦點仍圍繞CPU發展，尤其是CPU在代理型AI（Agentic AI）生態系中的關鍵角色，以及導入輝達（NVIDIA）Spark相關系列晶片後，AI PC所帶來的新一波潛在市場規模（TAM）成長機會。

此外，鄭盛元分析，本屆多數參展的廠商展示出支援NVIDIA Vera Rubin世代平台的相關零組件與解決方案，也反映了台灣供應鏈已提前進入量產前的試產與驗證階段，市場預期相關產品可望於2026年第4季正式放量生產。

在技術趨勢方面，展會中最受矚目的包括：共同封裝光學（CPO）架構、共同封裝連接器（CPC）、高壓直流（HVDC）供電，以及微電網等新世代AI伺服器技術方案，投資人持續關注CPU相關供應鏈，以及在高速傳輸需求帶動下的規格升級商機。

各家台廠在展會中大放異彩，伺服器大廠緯穎因展出CPO運算機櫃，被大和資本投資人評為全場最吸睛的展點之一。鄭盛元表示，據了解，緯穎階段性主要目標，在於CPO技術邁向大規模商業化前，提前建立相關技術能力與整合。

另外，信驊此次的展出，凸顯信驊正由過去單純的遠端伺服器管理晶片（BMC）供應商，逐步轉型為更完整的平台管理與基礎設施控制解決方案業者。展出產品涵蓋BMC、衛星管理控制器（SMC）、I/O擴充晶片，以及安全晶片（Security IC）等多元方案，產品布局正持續向高整合與平台化方向擴展。

短期展望方面，鄭盛元看好，根據信驊日前法說會的指引，預期公司自2026年第4季起，營收動能可望進一步增強，主因在於公司已完成第二家委外封測（OSAT）夥伴驗證，有助取得更多載板供應資源支援。展望2027年，亦看好傳統伺服器市場的BMC需求持續成長，預估出貨量年增率可望達30%以上。

COMPUTEX 台股

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