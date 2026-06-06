就市論勢／半導體測試、光通訊 吸睛

盤面分析

儘管外部多方題材不斷，但受到美科技股獲利了結賣壓影響，台股昨（5）日表現失色，盤中一度跌破45,000點，所幸終場收在45,070點，跌606點；本周台股周線持續上漲，但漲幅縮小至0.76%。

本周三大法人僅投信站在買方，買超212.63億元，外資單周減持672.6億元，自營商也減碼694.77億元，三大法人合計賣超1,154.74億元。

今年電腦展展示的AI發展方向為解讀重點，最重要為AI發展重心正從生成式AI轉向代理式AI，且未來PC將成為執行AI代理核心平台，處理更具安全性與個人化的需求。

投資建議

AI趨勢仍在進行式，面對美歐推動半導體回流生產，全球供應鏈明顯集中於亞洲，台灣憑藉先進製程與完整供應鏈優勢，晶圓代工市占率接近八成，在AI與高效能運算需求爆發下，關鍵地位更形鞏固，成為全球科技成長核心樞紐。

此外，科技相關利多題材持續登場，包括晶圓龍頭大廠股東會釋出展望利多，看旺先進半導體需求具備根本性支撐、蘋果全球開發者大會將於台灣時間6月9日登場，市場聚焦蘋果能否兌現去年提出的AI藍圖，以及SpaceX史上最大IPO也同樣將於下周上市，多重題材共振，有利類股健康輪動。

惟須留意目前融資餘額已達5,700億元水準，外資期貨空單口數也維持在逾69,000口高水位，短線仍須提防行情劇烈波動，宜保持適度資金彈性，並低接不追高，可聚焦半導體測試、光通訊、半導體設備等。