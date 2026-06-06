9檔資料中心股 外資力挺

台北國際電腦展（COMPUTEX）落幕，台系資料中心硬體供應鏈展現強大研發實力。大和資本觀察各家台廠後釋出最新報告，建議投資人持續聚焦CPU相關投資主題，以及高速傳輸需求推升下規格升級趨勢，且按讚信驊（5274）、緯穎、智邦等九檔。

大和資本科技產業分析師鄭盛元表示，本屆電腦展核心焦點圍繞CPU發展，尤其是CPU在代理型AI生態系中關鍵角色，以及導入輝達（NVIDIA）Spark相關系列晶片後，AI PC帶來的新一波潛在市場規模（TAM）成長機會。

台廠中，大和資本證券給予信驊目標價18,265元、緯穎5,570元、台光電4,830元、台達電2,425元、嘉澤2,400元、智邦2,510元、台燿1,695元、勤誠1,420元、鴻海293元，以上九檔皆為「買進」評等。

鄭盛元分析，本屆多數參展廠商展示支援Vera Rubin世代平台相關零組件與解決方案，反映台灣供應鏈已提前進入量產前試產與驗證階段，市場預期相關產品可望於2026年第4季放量生產。

各家台廠在展會大放異彩，伺服器大廠緯穎因展出CPO運算機櫃，被大和資本評為全場最吸睛展點之一。鄭盛元表示，據了解，緯穎階段性主要目標，在於CPO技術邁向大規模商業化前，提前建立相關技術能力與整合。

另外，信驊此次展出，凸顯正由過去單純的遠端伺服器管理晶片（BMC）供應商，逐步轉型為更完整的平台管理與基礎設施控制解決方案業者。展出產品涵蓋BMC、衛星管理控制器（SMC）、I/O擴充晶片及安全晶片（Security IC）等多元方案，產品布局持續向高整合與平台化方向擴展。

短期展望方面，鄭盛元預期，信驊自2026年第4季起營收動能可望進一步增強，主因公司已完成第二家委外封測（OSAT）夥伴驗證，有助取得更多載板供應資源支援。展望2027年，亦看好傳統伺服器市場BMC需求持續成長，預估出貨量年增率可達30%以上。