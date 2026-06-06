PCB族群 5月營收燙

印刷電路板（PCB）族群營收旺，銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）、聯茂以及鑽針廠尖點昨（5）日公布5月營收，同步創下新高，受惠於高階材料與耗材配合AI PCB出貨高速成長。台光電5月營收156.19億元，月增12.2%，年增114.6%，聯茂5月營收38.03億元，月增8.2%，年增29.3%。

銅箔基板廠商5月營收同步報喜，業界觀察，一線銅箔基板廠商因高階材料出貨占比提升，又逢缺貨漲價效應，傳統旺季表現年增幅大幅高於往年，持續挑戰三位數年增幅。

台光電累計今年前五月營收為626.09億元，年增73.2%。聯茂今年前五月營收164.59億元，年增21%。

台燿先前公布5月營收47.94億元，月增4%，年增達128.5％，創新高，累計今年前五月營收為194.6億元，年增率80.2%。

尖點公告5月營收6.2億元，年增率86.2%，月增率18.1%。今年前五月累計營收24.85億元，年增率61.1%。展望未來，尖點提到，擴產計畫穩步推進，4月起鑽針月產能已由3,500萬支逐步提升，預計至今年底月產能至少可達4,500萬支水準。新產能自第2季起陸續開出，加上高階產品比重持續提升，出貨規模、產品組合與營運效率可望逐季優化；上海新廠與台灣中壢新廠正同步積極建置中。

HDI龍頭大廠華通5月營收67.62億元，月增7.1%，年增13%，恢復年增與月增。華通董事長江培琨日前在股東會上說，AI基礎建設驅動PCB產業鏈發生質變，高階PCB製造工藝難度與信賴度要求大幅提升，隨著集團實力進步，毛利也會隨之往上，期許明後年在營收規模與利潤都有大幅度的成長。