本周台股數位雲端族群暴漲29％超狂 玻陶股下跌3.84％墊底

證交所今（5）日公布5月集中市場相關數據。在台股指數位居高檔、市場信心爆棚的帶動下，5月台股繳出極為亮眼的成績單。其中，最受矚目的民間理財指標「定期定額投資金額」一舉突破300億元大關，以325.79億元創下歷史新高；同時，單月有交易戶數也大幅衝破648萬戶，月增率高達13.9％...

2026-06-05 17:48