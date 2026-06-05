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本周台股數位雲端族群暴漲29％超狂 玻陶股下跌3.84％墊底
根據臺灣證券交易所統計，6月5日發行量加權股價指數收盤為45,070.94點，較5月29日的44,732.94點上漲338.00點，漲幅約為0.76%。台灣50指數收盤為41,701.67點，較上周的41,453.43點上漲248.24點，漲幅約為0.60%。寶島股價指數收盤為50,336.29點，較上周的50,095.78點上漲240.51點，漲幅約為0.48%。
6月5日全體上市公司市場總值為新台幣147兆302.51億元，較5月29日市值145兆9,129.42億元增加1兆1,173.09億元，增幅約為0.77%。
產業別指數方面，漲幅以數位雲端類指數上漲28.86%為最大，跌幅以玻璃陶瓷類指數下跌3.84%為最大，未含金融類指數上漲23.97點，漲幅約為0.06%，未含電子類指數上漲1,346.80點，漲幅約為6.38%，未含金融電子類指數上漲528.41點，漲幅約為3.64%。
本周集中交易市場總成交金額為7兆4,404.63億元，全體上市股票成交金額為6兆8,882.67億元，股票成交量周轉率為6.58%。
各產業上市股票交易情形如下：
成交金額前三名：第一名半導體類2兆6,186.17億元，占全體上市股票交易金額38.02%。第二名電子零組件類1兆255.78億元，占14.89%。第三名電腦及周邊設備類9,532.51億元，占13.84%。
成交量周轉率前三名產業：第一名光電類28.27%、第二名玻璃陶瓷類17.72%、第三名電腦及周邊設備類17.29%。
累計今年年初開盤迄今共100個交易日，集中市場總成交金額為97兆3,020.96億元，市場日平均成交金額為9,730.21億元，股票成交量周轉率為89.12%，股票日平均成交量周轉率為0.89%。
（以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料）
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