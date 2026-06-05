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散戶外資齊點火！台股5月熱鬧非凡 定期定額首破300億創新高

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
證交所今（5）日公布5月集中市場相關數據。台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
證交所今（5）日公布5月集中市場相關數據。台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

證交所今（5）日公布5月集中市場相關數據。在台股指數位居高檔、市場信心爆棚的帶動下，5月台股繳出極為亮眼的成績單。其中，最受矚目的民間理財指標「定期定額投資金額」一舉突破300億元大關，以325.79億元創下歷史新高；同時，單月有交易戶數也大幅衝破648萬戶，月增率高達13.9％，顯示資金正源源不絕湧入台股。

內資長期存股動能驚人，5月定期定額投資金額達到325.79億元，不僅徹底刷新今年3月甫創下的293.2億元前高紀錄，更是台股歷史上首度見到「單月定期定額衝破300億元」的歷史性時刻，較4月大幅成長12.07％，這反映出即便指數位處高檔，長線投資人對於台股基本面仍具備極高信心。

在市場波動與題材性帶動下，5月成交量周轉率由4月的15.51％顯著攀升至20.61％。市場熱度隨之沸騰，當沖客表現尤為活躍，5月當沖成交值占比從37.19％微幅拉升至37.36％，平均每日當沖戶數更從4月的20.2萬戶激增至24.7萬戶，單月增幅達22.4％，呈現「指數高檔、當沖興盛」的熱絡奇景。

值得注意的是，5月ETF成交值占比從4月的8.09％微幅下滑至7.17％。法人分析，由於盤面個股攻勢凌厲、題材百花齊放，不少精明的投資人此時選擇將資金轉向直接操作個股，以期在牛市中追求超越大盤的「超額報酬」。

在籌碼結構方面，5月市場再次出現「內外資同步加碼」過去少見的現象。自然人（散戶）成交值比重由4月的53.02％微幅擴增至53.33％；與此同時，外資成交值比重也從36.31％同步上揚至36.84％。散戶與外資成交比重攜手雙升，直接印證了台股內外資買氣交織、多頭人氣不墜的火熱現況。

數據同時顯示，5月「有交易戶數」爆出驚人成長，衝高至648.8萬戶，相較於4月的569.5萬戶，大增近80萬戶，月增率高達13.93％。整體來看，5月的台股集中市場在長線定期定額資金奠定盤勢穩固、短線當沖與個股操作提供流動性的雙軌並進下，無論是參與人數、資金動能還是交易熱度，皆展現出極具韌性且充滿活力的牛市格局。

台股 定期定額

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