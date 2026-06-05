三大法人賣超台股1100億 外資賣超836億「史上第12大」

台股今天呈現高檔拉回震盪格局，終場守住45000點關卡，收45070.94點，下跌606.52點。三大法人今天合計賣超台股達新台幣1100.98億元，外資及陸資賣超826.31億元，為史上第12大賣超金額。

在台指期淨部位方面，三大法人今天淨空單減少2220口至1萬2179口；其中，外資淨空單微減330口至6萬9146口。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資今天買超逾萬張的股票有11檔，包括加碼聯電7.99萬張、敲進陽明4.05萬張，以及買超台新新光金、中纖、復華富時不動產ETF（00712）、力積電、群創、群益優選非投等債ETF（00953B）、國泰金、大成鋼、金寶等。

相較之下，外資今天調節凱基金10.18萬張，賣超主動統一升級50 ETF（00403A）約9.32萬張，減碼主動統一台股增長ETF（00981A）7.67萬張，賣超元大台灣50 ETF約6.29萬張。

外資減碼超過2萬張的股票還包括友達、華邦電、康舒、廣達、凱基台灣TOP50 ETF（009816）、遠東新等；外資今天賣超台積電約1.78萬張，連3天賣超。

期貨法人分析，台股今天賣超焦點在前波漲幅過大的中小型電子與高基期個股，部分大型金融權值股持續撐盤貢獻指數，顯示市場目前仍偏高檔資金調節與乖離修正，並非恐慌崩跌。

法人指出，台積電今天尾盤並未出現殺盤，代表市場對核心權值股仍具信心。

展望台股後市，台新投顧總經理黃文清接受記者電訪分析，後續觀察重點仍在美國和伊朗能否真正達成協議，讓荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）真正開通，若可自由航行，將有利國際股市資金面。

黃文清表示，持續關注台指期和台股現貨指數正乖離率過大，以及外資在台指期淨空單布局動向。