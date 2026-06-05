台股還會跌嗎？外資狂倒貨各種ETF但小買反1 法人這樣看

台股5日開低後一度下跌超過1,400點，盤中跌勢縮小，終場收在45,070.94點，下跌606.52點，跌幅1.33%。由成交量排行來看，ETF就占了五檔，其中正2、反1都在名單中，顯示市場看法兩極，而主動ETF交投熱烈，投資人逢低進場。法人指出，台股預估仍將維持高檔震盪格局，透過時間等待季線逐步上移。

今日成交量前十名為友達（2409）、主動統一升級50（00403A）、元大台灣50正2（00631L）、聯電（2303）、主動統一台股增長（00981A）、凱基金（2883）、凱基台灣TOP50（009816）、華邦電（2344）、中纖（1718）、元大台灣50反1（00632R）。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、聯電、聯發科（2454）、南亞科（2408）、華邦電、廣達（2382）、群聯（8299）、鴻海（2317）、台達電（2308）、欣興（3037）。漲幅最大的為聯電，上漲5.2%，跌最重的是華邦電，收跌停162元。

外資5日大賣台股826.31億元，累計這周共賣超672.6億元。以今日買賣超排行來看，外資賣超00403A達9.3萬張，賣超00981A共7.6萬張，也賣超0050、009816，元大台灣50正2也遭外資賣超1.9萬張。不過外資小買元大台灣50反1，買超740張。

台股震盪加劇，後勢法人怎麼看？永豐期貨表示，只要美股未明顯轉弱、聯準會政策未轉向偏鷹，且美元與美債殖利率未出現失控式攀升，台股大概率仍將維持高檔震盪格局，透過時間等待季線逐步上移。

統一投顧董事長黎方國表示，高盛將標普企業2026年獲利由15.6%上修至22.6%，由於獲利成長，使得美股S&P 500指數目前本益比並不高（目前PER 21.3）。台股部分，今年台股企業獲利再創新高，預期這波行情至少延續到7月，且大盤指數有機會挑戰50,000點。