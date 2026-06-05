開低後急跌！台股高低點振幅達3% 三大法人賣超1,100億元

台股5日開低後急跌，一度大跌至44,209.53點，下跌超過1,400點，盤中跌勢縮小，終場收在45,070.94點，下跌606.52點，跌幅1.33%，成交量1.23兆，三大法人賣超1,100.98億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超826.31億元，投信買超9.64億元，自營商賣超（合計）284.31億元，其中自營商（自行買賣）賣超72.81億元，自營商（避險）賣超211.5億元。

台積電（2330）呈穩盤要角，收2,365元，下跌0.84%，仍守穩10日線；但其餘權值股普遍跌勢較重，台達電（2308）重跌5.15%、收2,300元，聯發科（2454）下跌近3%、收4,300元，鴻海（2317）收284.5元、下跌2.9%，也守住10日線。但聯電（2303）、台光電（2383）逆勢上漲，聯電收131.5元、上漲逾5%，台光電收4,885元，上漲1.14%。

5日上市櫃有超過1,200家下跌，但仍有679家個股上漲，而重災區集中在記憶體、近日走強的重電、電源、散熱族群，華邦電（2344）、創見（2451）跌停，南亞科（2408）重跌逾8%，力積電（6770）下跌7.9%，群聯（8299）跌5%；重電股士電（1503）、亞力（1514）昨日漲停，今天就跌停，中興電（1513）大跌逾8%。

被動元件族群早盤一度大跌，但盤中買盤拉抬，鈞寶（6155）、蜜望實（8043）、立敦（6175）都漲停，華新科（2492）上漲逾6%，國巨*（2327）漲超過3%。

金融股持續走勢強勁，統一證（2855）、群益證（6005）大漲逾6%，國泰金（2882）奔上百元大關收100元、上漲近6%；富邦金（2881）、元大金（2885）再刷新高，分別收118元、65.3元。