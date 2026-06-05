美AI股利空來襲 台股又巨震失守5日線

受到美股科技類股拖累，台股開低走低，失守5日線，所幸在下探10日線後買盤進場穩住跌幅，終場加權股價指數以4萬5070點作收，下跌606點，跌幅1.33％，守住4萬5千點整數，成交量1兆2294億元。

美股科技股昨日因人工智慧（AI）巨頭博通財測不如預期，引發市場賣壓，但道瓊指數卻逆勢大漲1.73％，改寫歷史新高。受到美股科技股財報利空消息影響，台股開低走低，再度出現大幅震盪，一度重挫逾1400點，盤中高低價差也超過1400點。

富邦投顧董事長陳奕光表示，集中市場留下861點的長下影線，勉強守住10日線，但OTC多方沒有這麼幸運，盤中跌破月線，在兩市場中相對疲弱。

台股自上周起即沉浸科技大咖訪台及COMPUTEX派對氛圍，本周三台股集中市場還刷新了盤中及收盤新高，隨著黃仁勳結束台灣行，台股也失守5日線，台股本周指數小漲338點，漲幅0.76％，周K線則連三紅。

陳奕光表示，6月台股為創下歷史高點4萬6552點可稱為「黃仁勳高點」，短期內集中市場若能守到4萬3815點，走勢可呈現高檔整理，短期內要突破黃仁勳高點的機會不大。