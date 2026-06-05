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台股跌破五日線 法人：下周關注三題材
在逢高獲利賣壓下，加權指數5日跌破五日線，收在45,070點。本土法人分析，COMPUTEX將在5日落幕，下周關注三大題材，包括SpaceX IPO、蘋果WWDC、世足賽開幕等。多重題材共振下，有利類股健康輪動，預期台股將處高檔震盪。
法人分析，由於外資期貨空單逼近7萬口持續創新高、正乖離率來到歷史高位，短線仍須提防行情劇烈波動。操作上應保持適度的資金彈性，選股以流動性佳的中大型AI權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔。長線追蹤族群，包括台積電（2330）及先進製程與封裝、高速傳輸（含光通訊）、載板與PCB、滑軌、被動元件、功率半導體、航太衛星、特用化學及漲價概念等族群。
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