台股跌破五日線 法人：下周關注三題材

只要會用到電、控制電、需要傳遞訊號的東西，裡面就有被動元件。日常生活裡，手機大約有1000顆、筆電裡有500顆，汽車裡有3000到5000顆，電動車甚至需要萬顆以上。而一台 AI 伺服器可能需要幾萬顆，一個資料中心有幾千台伺服器，全球有幾千個資料中心，這個乘法算下去，就是天文數字。

2026-06-05 12:03