台股收跌606點連二黑 本周高低點差距2,342點

台股5日收盤下跌606.52點，終場以45,070.94點作收，成交量1兆2,294.01億元；台積電（2330）收盤價2,365元，下跌20元，跌幅0.84%。大盤指數日K線連二黑，本周高低點差距2,342.63點。

博通盤後股價重挫加上美股電子期走低，台積電等電子權值普遍跟進回檔，拖累台股開低走低，盤中跌至44,209點。台積電、聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）、日月光投控（3711）、南亞科（2408）、欣興（3037）、廣達（2382）、華邦電（2344）及光寶科（2301）等權值大的科技股下跌較多，尤其是人氣所在的記憶體族群跌勢最為明顯；盤面由富邦金（2881）、國泰金（2882）、聯電（2303）、台光電（2383）、國巨*（2327）及川湖（2059）等股表現強勢。

今日成交金額大且走高為：聯電、國巨*、強茂（2481）、緯穎（6669）、凱基金（2883）、聯亞（3081）、富邦金、川湖、上銓、國泰金、貿聯-KY（3665）、景碩（3189）及波若威（3163）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科、南亞科、華邦電、群聯（8299）、鴻海、台達電、欣興、友達（2409）、華通（2313）、穩懋（3105）、緯創（3231）、台燿（6274）、南電（8046）、奇鋐（3017）及光寶科。

群益投顧認為，大盤指數均線架構維持多頭未變，暫先以技術性回檔修正看待。個股依技術面進行調整，確實依短期均線變化汰弱留強因應。

第一金投顧表示，加權指數在連續四個交易日改寫歷史新高後，受中東地緣政治風險升溫、美伊談判陷入僵局，以及博通AI晶片展望未達市場高度期待影響，指數出現高檔獲利了結賣壓持續釋出，電子權值股與高基期AI概念股同步回檔，盤面呈現由電子調節、非電承接的輪動結構，市場進入高檔整理與風險調節階段。

第一金投顧認為，短線雖受國際變數干擾導致震盪加劇，但台積電股東會釋出正向展望，AI 長線需求趨勢並未改變，整體多頭架構仍在，持續留意外資期現貨動向、美伊局勢與油價變化。操作策略建議降低追價、適度提高資金部位，拉回布局具基本面支撐的主流族群，優先聚焦「AI 伺服器、AI PC、記憶體、PCB/CCL、電源供應、矽晶圓」等族群，同時留意量價結構與資金輪動節奏是否出現轉弱訊號，以落實風險控管。