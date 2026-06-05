博通財測不如預期拖累 台積電股價失守2,400元

台積電（2330）大客戶博通財測不如預期拖累美股也干擾台股，台積電今日早盤股價也失守2,400元，盤中最低來到2,350元。

法人分析，日前博通AI晶片展望未如市場預期上修拖累美股科技股走弱。外電先前報導，台積電重量級客戶、美國晶片大廠博通日前表示，正面臨供應鏈限制，包括製造合作夥伴台積電的產能正逼近極限，今年在某種程度已掐住供應鏈，反映AI晶片需求激增，對科技產業帶來的連鎖效應。

因應客戶龐大需求，台積電規劃今年資本支出創高、原先估計達520億至560億美元之間，其中約70%至80%用於先進製程技術，支持客戶成長。後續在4月法說會預估偏向高標560億美元。

由於全球半導體應用AI競賽白熱化，法人預估，台積電2026年大客戶排名將洗牌，原先預估蘋果在長期計畫提前預定產能下仍穩居最大客戶，不過輝達貢獻台積電營收金額也將快速提升，最快2026年挹注逾兆元業績；估計為最大客戶，博通也將快速崛起，和蘋果並列成為台積電前三大客戶。

法人分析，2025年台積電前七大客戶排名預估（營收占比）依序為：蘋果（25%至7%），輝達（11%），聯發科（2454）（9%）、高通（8%）、超微（7%）、博通（7%）、英特爾（6%），預期2026年隨著各大客戶應用成長或策略合作而有變化。