被動元件飆漲...國巨、華新科買誰？專家拆解2家商業模式：景氣翻轉命運大不同

只要會用到電、控制電、需要傳遞訊號的東西，裡面就有被動元件。日常生活裡，手機大約有1000顆、筆電裡有500顆，汽車裡有3000到5000顆，電動車甚至需要萬顆以上。

而一台 AI 伺服器可能需要幾萬顆，一個資料中心有幾千台伺服器，全球有幾千個資料中心，這個乘法算下去，就是天文數字。

這就是被動元件題材所引發的想像力。

既然需求這麼大，可想而知，產業競爭也是世界級的規模。以全球產業版圖來說，第一梯隊是日商村田、TDK、太陽誘電，三家合計就佔了全球超過一半的市場。

第二梯隊則是台灣與韓國，三星電機、國巨、華新科相互競爭，中國雖然近年積極擴產，市占卻只有約7至10%。

但真正劃分被動元件市場的，不是產能大小，而是產品。

雖然都以「被動元件」為名，但還是有產品等級之分，消費電子用，和 AI 伺服器用或車用規格，完全是不同層級的需求。

前者幾乎沒有技術門檻，後者的認證週期動輒兩三年，材料配方更是各家廠商的核心機密。

這就是為什麼中國大量製造與低價傾銷，無法真正撼動這個市場的根本原因。

中國產製的被動元件確實打亂低規格產品的價格，但日韓台廠商則是讓出低毛利戰場，將產能挪到高階 AI 伺服器用的 MLCC 和車規電容。

所以這個產業的競爭邏輯，不是誰做得多、誰做得便宜，而是誰能持續往更高規格的方向發展。

日本廠靠材料技術壟斷最頂端，台韓廠在中間用認證門檻和規模鞏固陣地，中國廠商則被困在低端，越做越多、越做越薄。

你選擇站在哪條產品線，也就決定了享有多少定價權，以及下一次景氣谷底能不能撐得住，這也是理解國巨與華新科差別在哪的關鍵背景。

華新科（2492）投資邏輯：專精型選手 如何用景氣循環賺差價？

被動元件是一個大家族，包含了電容、電阻、電感、感測器，其中用量最大、最關鍵的，是其中一種電容：MLCC（積層陶瓷電容），一台筆電需要幾百顆，一台 AI 伺服器需要幾萬顆，一輛電動車需要超過一萬顆，全世界每年生產的 MLCC 數量，超過四兆顆。

了解被動元件的分類之後，再來看華新科的營收從哪些品項來。

最大宗的就是 MLCC 佔46.4%，22.2%是晶片電阻（Resistor），17%是 RF 射頻元件，最後才是電感、原版電容等等。

整體來說是以MLCC為主體，RF是第二支柱。2024年收購日本 SOSHIN 後，新增壓電元件、EMI 濾波器等產品線，強化車用與工業佈局。

被動元件原本就是典型的景氣循環股，而華新科在產品的集中程度，則使景氣落差的影響更強烈。

從近五年三率變化來看，在2021年前三季景氣高峰，由於缺貨溢價，毛利率可以達到29～34%，營業利益率20～25%。但是在景氣急速下行的2022年下半年至2023年，毛利率則掉到12～14%，營業利益率在-0.7%～1.5%，幾乎到了損益平衡邊緣。

最新的2026年 Q1 毛利率為18.3%，營益率7.54%，則處於回溫反彈階段，雖然 AI 伺服器帶來新需求，但車用市場放緩。整體來說，營運也還不到上個循環的頂點。

2025年全年營收對比前一年，每個月都是正成長，幅度在2%～20%之間，代表需求端確實在擴張，而不只是庫存回補。

全年營收達364.62億，較前一年成長4.98%。而2026年以來除了2月受到季節因素影響，4月營收達37.05億元，累計前4月營收為132.68億元，年增11.2%。

華新科在最新法說會，更新了目前發展方向：除了已確認 AI 伺服器是已有資本支出承諾在支撐的方向，MLCC 也是結構性需求而非炒作。

不過，華新科並沒有直接揭露具體的 AI 營收占比，對財務貢獻的比例也不透明。正因為如此，這個數字更應該被視為持續追蹤的觀察指標，而非已經兌現的成果。

另外除了電動車，今年也新增了前次法說會沒提到的低軌衛星通訊應用，華新科已備好對應產品：陶瓷天線、高頻 RF MLCC、低損耗帶通濾波器、LEO 雙工濾波器，視為2026年新增的成長軸心。

但不管吃到多少 AI 紅利，華新科的另一個隱憂，則來自地區性的收入比重集中在中國。

2025年底法說會，中國地區營收貢獻佔51%，亞太26%，台灣14%，歐美合計不到10%。雖然在最新的法說會上，中國營收占比已下降到46.1%，亞太地區由於日本與馬來西亞的產能擴充，營收占比上升到28.7%。

這可能代表兩種情況：一是非中國地區需求在成長，稀釋了中國佔比；二是中國訂單確實在結構性調整。

雖然單季數字不代表趨勢確立，短期內中國也還是是無法快速切割的收入來源，但方向是對的，可在後續幾個季度持續追蹤。

從產品與過去的三率變化來看，華新科容易隨著景氣循環大起大落，商業模式就注定了會有這樣的現象。

較適合的參與方式，是在景氣復甦初期、毛利率剛開始從谷底回升時佈局，搭著循環上行的浪享受估值和獲利的雙重擴張；在景氣接近高峰、月營收創新高但毛利率開始鈍化的時候，考慮出場。

具體來說，可以用毛利率連續兩季回升、且月營收 YoY 轉正作為初步進場訊號，兩者同時出現時，往往是循環初期最清晰的確認點。

目前則是走出2023年谷底後，趕上被動元件需求大漲的浪潮，雖然已不是谷底的最佳買點，但也還沒到應該賣出的高峰，後續走勢取決於 AI 需求能不能持續彌補車用放緩與營收集中在中國的風險。

國巨（2327）投資邏輯：靠併購通吃被動元件版圖 護城河為何景氣谷底撐得住？

如果華新科是被動元件的專業工廠，那國巨就是透過併購，整合被動元件完整價值鏈的平台。

從里程碑看，國巨幾乎每隔幾年就吃下一個品類的全球領導者，從2000年的 Vitrohm 開始，KEMET、奇力新、Nexensos、Telemecanique Sensors 到去年的芝浦電子。目前國巨的產品版圖已跨16大類、82條產品線，宣稱覆蓋90%有用電的裝置。

不只是一家單純的零件廠，而是電子產品就一定會經過的平台，客戶想採計一套 BOM 清單，直接找國巨就夠了。

產品佈局全面，相對就能減緩景氣循環波動的衝擊，同樣是2022年下半年，相比華新科，國巨毛利率仍維持在36%，幾乎沒有崩盤。

然而，對國巨來說，景氣循環的影響是一回事，但併購對於財報數據也同樣有感。

原本2021年缺貨潮產生的溢價效果，能彌補收購 KEMET 低毛利產品線的稀釋影響。

另外，國巨原本相較於同業的優勢之一，是車用和工業客戶佔比高，但在2023年全球工業自動化投資放緩，車用電子庫存也進入修正，這兩塊市場少見同步走弱。

原本應該作為撐住景氣下檔的緩衝墊，卻沒有發揮作用，導致三率的回升速度比市場預期的慢了好幾個季度。

直到國巨的毛利率在2025下半年重新站上37%，2026年第一季進一步來到38.1%，營業利益率回到25%。

說明車用和工業的週期性壓力已經消化完畢，其次是 AI 伺服器帶動被動元件需求，部分發揮了當年缺貨溢價的作用，不是因為景氣變動，而是 AI 需要的高規格品本身就有更高的訂價空間，毛利結構也比標準品好。

國巨累計前四個月營收522億，YoY +22.5%，除了規模是華新科的4倍，再來以季度數字來看，國巨從2024年 Q4 低點以來已經連續六季營收連增，且斜率加速。

法說會直接點名成長來自 AI 相關應用動能持續強勁，標準品與特殊品均呈穩定成長，比華新科的說法更具體。

2026年第一季法說會，國巨披露「運算／企業系統」營收佔比24.9%，幾乎等同於 AI 資料中心的直接貢獻，而且這個比例還在上升。

而金融負債比從2025年 Q4 因為收購芝浦電子而衝高到59%，2026年 Q1 改善到33%，說明國巨的現金流產生能力非常強健，除了債務壓力減輕，也代表國巨還有能力繼續執行下一次的收購或擴產計畫。

另外國巨還有一個華新科沒有的優勢，就是非中國產能佔比約55%，加上台灣是67%，地理分散程度明顯更高。

在美中關稅持續重組的背景下，客戶要求「非中國製造認證」的趨勢只會加強，國巨的多點生產布局是一個在2026年會持續發酵的結構性優勢。

選國巨還是華新科？差別不在大小 在商業模式與投資邏輯

投資被動元件這個產業，有一個很容易掉進去的陷阱：當市場正熱絡的時候，相關個股幾乎都在漲，差別只是漲多漲少，這個時候很容易讓人覺得，選哪一檔好像差不多，反正都有賺。

但這個感覺是假象，景氣翻轉的時候，持有一家護城河深的公司，和持有一家只是剛好搭上題材的公司，結果會截然不同。

華新科賣的還是標準化被動元件，但在策略的選擇上則是往毛利更高、競爭者更少的高規格走，但還是容易受到景氣循環的影響。

國巨則是透過收購擴充被動元件產業版圖，但併購也容易因此稀釋財務表現，雖然同樣是被動元件題材，但兩間公司資本額和現金流規模差距大，強項也各有不同。

對於選擇被動元件題材的投資人來說，華新科的價值在於依賴景氣週期位置，國巨全面性的產品佈局，確實比華新科的更能享受題材紅利。

兩種投資邏輯，就適合不同的佈局與參與方式，理解兩家公司的商業模式差異之後，再回頭看所有財務數字才有意義，搞清楚這些，才是讓你的投資佈局真正有邏輯的起點。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：AI 需求百倍暴增，同樣被動元件大行情，國巨與華新科卻是兩種方向不同命