金融股輪流飆！國泰金大漲逼近100元關卡 富邦金再刷新高

台股連續下跌第二天，5日金融股仍有個股持續大漲，除了證券股統一證（2855）、群益證（6005）走強外，國泰金（2882）盤中飆漲5%，一度衝上99.4元，挑戰百元大關；富邦金（2881）則續創新高，上漲逾3%，衝上118元，元大金（2885）也創下歷史新高，站上65元。

台股今最低重挫超過1,400點，金融股相對抗跌，國泰金雖一度翻黑至93.7元，但隨即買盤湧入，股價大漲逾5%，衝上99.4元；富邦金、元大金也都走強，分別上漲逾3%、2%。

國泰金先前在5月29日舉辦法說，指出現階段受惠最大的仍是硬體設備供應鏈，只要美國大型AI相關科技巨頭持續成長，台灣景氣與股市一定會好。

但他認為觀察重點仍在美國AI巨頭資本支出是否放緩，「如果哪一天美國大型AI公司的支出開始減緩，那我們作為最大供應鏈，當然也會受到影響」。

對於市場擔憂利率與資金大挪移風險，李長庚表示，若美國30年期公債殖利率升破5.5%，確實可能影響投資人資產配置，但目前來看，即使市場出現較鷹派言論，也不代表會對市場造成翻天覆地的衝擊。

台股持續創高，國泰人壽今年投資收益同步大幅成長。總經理李長庚表示，國泰人壽今年首季國內股票年化報酬率達15.4%，光是FVOCI（透過其他損益按公允價值衡量）股票處分利益就賺進166億元。

國泰金控財務長陳晏如指出，首季國泰金稅後純益317億元，加計FVOCI股票處分利益後，調整後獲利達486億元，每股盈餘由2.15元提升至3.31元。